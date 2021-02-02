Оренда сторінки в соцмережі: аферисти використовують нові методи обману (відео)

У такий спосіб шахраї намагаються продавати навіть наркотики

Скориставшись карантином і бажанням людей підзаробити, аферисти пропонують здати в оренду свою сторінку в соцмережі.

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Кореспондент "Сьогодні" Наталя Тімуршина з’ясувала, як можна втратити гроші через таких шахраїв.

Через інтернет вирішила підзаробити студентка театрального вишу Юлія, яка здала власний акаунт соцмережі в оренду. За це дівчині пообіцяли виплати – по 150 гривень. Однак їй нічого не виплатили.

З подібною схемою зіштовхнувся Олександр. Він отримав у приватні повідомлення схожу пропозицію. В обмін на винагороду запропонували віддати віртуальний рекламний кабінет, що автоматично закріплений за кожним зарєєстрованим користувачем. Утім, гроші чоловік не отримав, а приватну сторінку заблокували.

Він не мав можливості його відновити, бо розсилалися матеріали заборонного характеру пов’язані з насильством та сексуального характеру.

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Як пояснюють експерти з кібербезпеки – у такий спосіб шахраї намагаються продавати навіть наркотики.

Крім цього, угода з такими роботодавцями може привести до того, що від вашого імені розповсюджуватимуть по мережі негативну інформацію. Та головна небезпека криється у тому, якщо до соцмережі підв’язані банківські картки, адже можна стати навіть боржником.

Відео: Сьогодні

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