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СЬОГОДНІ Новини України

Арешт білорусів за коментарі в соцмережах та імена вбивць у Бабиному Яру — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
7 жовтня, 06:00
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У Білорусі затримали 136 людей за коментарі про КДБ в соцмережах, а в Україні оприлюднили список катів, які вбивали людей у Бабиному Яру
Пост про КДБ в Білорусі може закінчитися в'язницею і список злочинців Бабиного Яру/Колаж: Сьогодні
Пост про КДБ в Білорусі може закінчитися в'язницею і список злочинців Бабиного Яру/Колаж: Сьогодні

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Пост про КДБ – в'язниця. У Білорусі заарештовані сотні людей за коментарі в соцмережах

У Білорусі за коментарі в інтернеті після загибелі офіцера КДБ під час спроби арешту співробітника IT-компанії затримали 136 людей. Всіх їх чекає кримінальна відповідальність.

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Лукашенко обіцяв відповідь за смерть офіцера КДБ/Колаж "Сьогодні"
Лукашенко обіцяв відповідь за смерть офіцера КДБ/Колаж "Сьогодні"

Стали відомі імена 159 катів, які розстрілювали євреїв у Бабиному Яру

Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" оприлюднив імена нацистських солдатів, які вбивали євреїв у Бабиному Яру в Києві восени 1941 року. Вбивством займалися люди з усієї Німеччини та інших країн, що перебували під нацистським контролем.

Вбивством займалися люди з усієї Німеччини та інших країн, що перебували під нацистським контролем/Колаж: Сьогодні
Вбивством займалися люди з усієї Німеччини та інших країн, що перебували під нацистським контролем/Колаж: Сьогодні

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Талібан вже в Таджикистані: бойовики погрожують влаштувати різанину всередині країни

На території Таджикистану відбувається вербування бойовиків до лав "Талібану". Країна отримала попередження від представників ісламістського руху, що вона є наступною їх метою.

На кордоні з Таджикистаном стоять "таджицькі таліби"/Колаж "Сьогодні"
На кордоні з Таджикистаном стоять "таджицькі таліби"/Колаж "Сьогодні"

За відмову служити в російській армії на кримчан завели дев'ять справ

В окупованому Криму зафіксовано 9 нових кримінальних справ проти кримчан, які відмовляються служити в російській армії. За весь період окупації українського півострова за ухилення від служби в ЗС РФ розпочато 267 кримінальних справ.

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Своїми діями Росія порушує Конвенцію про захист цивільного населення під час війни/Колаж: Сьогодні
Своїми діями Росія порушує Конвенцію про захист цивільного населення під час війни/Колаж: Сьогодні

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