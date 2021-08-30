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Арешт членів Нацкорпуса: Кухарчук порізав собі вени під відділенням поліції (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
30 серпня, 10:40
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Двох жителів Черкаської області затримали за підозрою в хуліганських діях на акції під Офісом президента 14 серпня
Один з підозрюваних у справі порізав собі вени. Фото: колаж "Сьогодні"
Один з підозрюваних у справі порізав собі вени. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні близько відділення столичної поліції, де проходить допит у справі хуліганських дій на акції під Офісом президента 14 серпня, Дмитро Кухарчук порізав собі вени. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", йому викликали "швидку" допомогу.

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Під відділенням поліції, зібрався мітинг на підтримку членів Нацкорпуса.

Біля будівлі зібралася підтримка членів Нацкорпуса. Фото: "Сьогодні"
Біля будівлі зібралася підтримка членів Нацкорпуса. Фото: "Сьогодні"

Все проходило досить спокійно, поки Дмитро Кухарчук під час брифінгу не "розкрився".

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Відзначимо, сьогодні о 14:00 в Печерському районному суді оберуть запобіжний захід Кухарчуку і Довбиш.

Потерпілий Закревський подав заяву про опіку очей, хоча Кухарчуку на допиті пред'явили нанесення ударів ногами.

Що було

Раніше в Нацполіціі повідомили, що двоє жителів Черкаської області затримали за підозрою в хуліганських діях на акції під Офісом президента 14 серпня, а суд нібито призначив їм "запобіжний захід у вигляді утримання під вартою" – Дмитра Кухарчука та Олега Довбуша.

Пізніше виявилося, що "арештованим" ветеранам тільки вручили підозри і призначили допит на 30 серпня в Києві.

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Також глава МВС України Денис Монастирський подякував правоохоронцям і медиків, які забезпечували правопорядок і надавали допомогу під час акції протесту "Нацкорпуса" у ОПУ, і заявив, що всіх винних у насильстві покарають.

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