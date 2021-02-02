Арестович пояснив, чому Україна не заявляє про зрив перемир'я на Донбасі

Радник Єрмака зазначив, що є дні, коли бойовики мовчать і немає жодного пострілу

На Донбасі бойовики продовжують стріляти, ЗСУ зазнають втрат, однак українське військово-політичне керівництво не вважає це зривом перемир'я. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович пояснив, що на фронті режим тиші не зірвано, а лише періодично порушується.

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Про це він розповів Радіо Свобода.

За його словами, зараз на передовій бувають дні, коли не стріляють взагалі жодного разу, а буває, коли стріляють і навіть завдають втрат українській армії.

"Для того, щоб заявити, що режим припинення вогню зірвано, потрібно, мені здається, щоб сторони повернулися до ведення бойових дій на не менше, ніж два тижні, і (тоді) можна було б констатувати, що всі міжнародні механізми з повернення сторін до дотримання режиму не подіяли. Ось тоді лідери "Нормандської четвірки" констатують, що режим зірвано. А зараз ми можемо говорити про порушення режиму в більшій чи меншій мірі", – пояснив Арестович.

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Нагадаємо, що нинішнє перемир'я на Донбасі діє з 27 липня. За цей час противник неодноразово обстрілював позиції ЗСУ з усього піхотного озброєння, а також застосовував артилерію і міномети. При цьому президент Володимир Зеленський вважає це перемир'я одним з головних досягнень 2020 року, зазначивши, що стало набагато менше гинути українців.

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Тим часом на Донбасі тривають атаки бойовиків. Сьогодні снайпер окупантів вбив бійця ЗСУ.

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