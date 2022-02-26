Україна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини України

Арестович: Під Сумами армія РФ повністю деморалізована

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 лютого, 21:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Наші сили роблять вилазки в бік супротивника
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Суми повністю під контролем України, а чи не російських окупантів.

Про це на брифінгу заявив позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович.

Реклама

"Російська армія деморалізована"

"Суми повністю під нами, незважаючи на попередні повідомлення, що нібито половина Сум під ними. Наявні, колишні військовослужбовці самоорганізувалися і навіть роблять вилазки в бік супротивника – палять йому тили, пальне, бензовози", – розповів позаштатний радник.

За його словами, зараз там російська армія повністю деморалізована.

"Зупинилася, не відбувається жодних дій, немає пального, немає настрою та немає моралі", – сказав Арестович.

"Путін почав програвати"

Раніше Олексій Арестович зазначив, що президент Росії Володимир Путін змінив риторику щодо вторгнення до України, оскільки відчув, що почав програвати.

Реклама

За його словами, Кремль має прикмету – "як тільки в хід ідуть згадки "кадировців", значить, відчуває, що почав програвати".

На Чернігівщині ЗСУ знищили колону ворога

Збройні сили України знищили колону ворога на Чернігівщині. Раніше українські військові завдали ракетного удару по колоні супротивника.

"Ракетні війська та артилерія ЗСУ продовжують завдавати ударів на поразку супротивника. Знищено колону ворога в Чернігівській області. Вірте у ЗСУ! Слава Україні!" – йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Вибране
Наші автори
Ігор Сєров Вибуху на Подолі не було – роз'яснення ГУР Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Тетяна Очеретяна Вторгнення Росії, четвертий день. Вибухи у Харкові та Києві, нові санкції для РФ та Starlink – онлайн Тетяна Очеретяна · Редактор Україна Сьогодні
Творча команда
Бустерна доза вакцини від COVID-19
Новини економіки
Ньюзмейкер
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Відео-контент
Новини політики
Скандал із зарплатами поліцейських
Новини спорту
Ньюзмейкер
Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Що думають українці?
Новинки технологій
Війна на Донбасі
Найкращі рецепти
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ТОП-вакансії
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще високий попит?
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Doodle Сьогодні
26 лютого. Віктор Марі Гюго. Рівно 220 років тому народився класик світової літератури, найяскравіший представник французького романтизму…
Історія дня - за хвилину
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Опитування
Якою буде погода у лютому
Прогноз на цілий місяць
Дізнатися
Рекорди Вікіпедії
Топ відомих українців
Тарас Шевченко
772 515 переглядів
Тарас Шевченко
Леся Українка
571 087 переглядів
Леся Українка
372 660 переглядів
267 095 переглядів
262 961 переглядів
1 /2
Більше рекордів

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти