Арестович показав, як керує танком тигрового забарвлення

Позаштатний радник глави Офісу президента вирішив показати, що він "не боїться" та "не відсиджується"

Олексій Арестович проїхався танком. Фото: колаж "Сьогодні"

Позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович поділився кумедним відео, на якому показав, як управляє танком. Техніка була тигрового кольору. У танку також сиділа дитина в касці.

Відповідний ролик Арестович розмістив у своєму Telegram-каналі.

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"Дехто стверджує, що ми боїмося і відсиджуємося. Так ось – це не так! 34-й вихід. Заходимо з флангу", – підписав відео радник голови ОП.

Арестович мив авто на заправці та сказав, що його "вигнали з ОП"

Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович випустив відео, в якому заявив, що його вигнали з ОПУ і тепер він працює на заправці. Як пише Арестович у Facebook, "на місячне затемнення я, нарешті, знайшов місце в житті".

"Тепер, коли мене вигнали з Офісу президента, я влаштувався на заправку. І вважаю себе щасливою людиною, тому що в цей час далеко не кожен може знайти роботу", – сказав він.

Зазначимо, що ця заява Арестовича, найімовірніше, є жартом. Офіційно інформація щодо його звільнення ніким не підтверджується.

Арестович зняв відео на заправці ОККО – там може заправитися лише спецтранспорт чи водії з талонами. Видно, що на заправці немає черги.

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Тим часом по всій Україні водії простоюють годинами у чергах, сподіваючись залити у бак хоча б 10 літрів.

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