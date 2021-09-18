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Арестович придумав нову назву для України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
18 вересня, 12:17
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Радник Єрмака порівняв нашу країну з Австрією і Німеччиною, але назва більш схожа на США
Арестович продовжує робити дивні заяви і нариватися на критику. Колаж "Сьогодні"
Арестович продовжує робити дивні заяви і нариватися на критику. Колаж "Сьогодні"

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович знову здивував варіантом перейменування України. Раніше було Русь-Україна, а на цей раз запропонував назвати нашу країну Сполученими землями України.

Про це він сказав в інтерв'ю Politeka.

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Журналіст зачитувала йому коментарі з соцмереж, де один з користувачів запропонував назвати Україну Америкою, на що Арестович випалив: "Сполучені землі України можна було б назвати".

"Там широкий насправді простір. Ми ж як Австрія. Ми дуже в цьому сенсі схожі на Австрію і Німеччину. Вони міряють землями – у нас теж треба землями міряти. У нас є відокремлені райони географічно, зі своєю мікрокультурою, зі своїм маленьким субетносом, зі своїми звичаями, зі своєю історією, і землями їх називати було б в самий раз, наприклад. Плюс – це слово (землі) близьке кожному українцю", – сказав радник глави ОПУ.

Скандальні заяви Арестовича

  • Раніше Олексій Арестович в різних ЗМІ виступав експертом з військово-політичних питань. Після призначення радником Єрмака та спікером української сторони в ТКГ він вже встиг потрапити в скандали. Наприклад, днями він посварився з націоналістом Білецьким в прямому ефірі – вони намагалися розібратися, хто з них клоун і чому.
  • Також він пропонував перейменувати Україну на Русь-Україну, щоб таким чином нібито забрати у росіян бренд "росіяни", що викликало шквал критики і глава парламенту Разумков навіть запропонував відправити Арестовича спікером до "Талібану".
  • А днями ексглава МВС Арсен Аваков опублікував у Facebook відео чотирирічної давності, на якому Арестович каже, що АТО – це курорт для хлопчиків. Колишній міністр жорстко відреагував на ці слова.

Як ми вже писали, напередодні Арестович заявив, що взяти Донбас можна за 3-5 днів, поки Путін буде хворіти.

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