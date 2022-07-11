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Арестович розповів, як для ворога закінчилася 26 серія "Чорнобаївки"

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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11 липня, 08:49
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Окупанти продовжують зазнавати втрат
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів, як для російських окупантів закінчилася 26-та серія серіалу "Чорнобаївка".

Про це він написав на своєму каналі в Telegram.

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Деталі

"26-та Чорнобаївка — це ще плюс 12 старших російських офіцерів (генерали/полковники), доданих до тих десяти, що загинули і поранені трохи північніше, в Новій Каховці, командний пункт, склад боєприпасів, кілька десятків одиниць техніки. Нижче — фото роботи нової секретної зброї України, поставленої за лендлізом в єдиному екземплярі. Будь-який збіг — випадковий", — написав Арестович.

Арестович різко відповів Путіну щодо заяви про війну в Україні

Заява президента Росії Володимира Путіна про те, що армія РФ "серйозно поки нічого не починала" в Україні, розрахована на внутрішню аудиторію. Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Очевидно, зробили якісь виміри, подивилися і на більш кричущі запити суспільства спробували відповісти. У мене одна відповідь на це все: не починали, а вже закінчуєте ось це все. Всім цим потугам залишилося дуже недовго. Місяць-півтора, і, я думаю, вони затихнуть потихеньку в спробах наступати", — сказав Арестович.

Він додав, що Путін "намагається робити хорошу міну за дуже поганої гри". Він також припустив, що російський лідер у курсі невдач російської армії в Україні.

"Тільки дурень може думати, що все йде благополучно", — додав радник глави Офісу президента.

Раніше Арестович розповідав, яку ціну заплатили окупанти за захоплення Луганщини. Також радник глави Офісу президента назвав найбільший і останній успіх РФ на війні в Україні.

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