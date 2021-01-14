Арктичне повітря приморозить Україну: якою буде погода в п'ятницю

У п'ятницю буде холодна прелюдія перед лютими морозам на вихідних

Україну вже активно засипає снігом. Завтра, 15 січня, очікується істотне зниження температури, місцями нижче 10 градусів морозу.

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Про це повідомляє у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, арктичне повітря зайшло в Україну і вже найближчої ночі знизить температуру до 5-12 градусів морозу. Найхолодніше буде на півночі. На сході очікується 3-7 морозу, у південній частині – 1-4 градуси нижче нуля.

Завтра вдень синоптики прогнозують 4-11 градусів морозу, на півдні трохи тепліше – від нуля до -3.

На дорогах ожеледиця. Опади у вигляді снігу будуть невеликими.

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У Києві в п'ятницю буде холодно – 10-12 градусів морозу.

До кінця тижня похолодання посилиться до нічних 15-23 градусів морозу, вдень очікується – 10-15 градусів. У столиці теж найближчими днями, зокрема, на Водохреща, буде до -20.

"Послаблення морозів очікується з 21 січня", – додала Діденко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у зв'язку з приходом сильного похолодання українцям дали поради, як пережити морози.

Відео: Сьогодні

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