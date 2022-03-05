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Армія РФ не сильна, а довга. Арестович розповів, як українці розносять окупантів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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5 березня, 01:33
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Радник голови ОП заявив, що українці дають жорстку відсіч російським окупантам та пояснив, як нашим захисникам це вдається
Арестович розповів про ситуацію на фронті
Арестович розповів про ситуацію на фронті / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові продовжують успішно відбивати атаки російських окупантів. У Миколаєві відбили аеропорт Кульбакіно і надавали по заслугам колоні, яка намагалася вранці обійти місто. Тим часом у Перемозі Броварського району накрили з повітря 15-ту окрему мотострілецьку бригаду з Самари.

Про це повідомив радник голови ОП Олексій Арестович.

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На Ніжинському напрямку ще три дні тому окупанти почали формувати величезне об'єднання для наступу на Бровари – Бориспіль. Наразі цього об'єднання немає.

"Частково пішли під Харків, де війська окупантів зазнали величезних втрат, частково заплуталися в місцевих буєраках, частково – знищені. У Херсоні мінімум російських військ. Відновлено зв'язок. Шоу з "вдячними херсонцями" провалилося" , – Написав він.

Запорізька АЕС зараз працює у нормальному режимі. Складна ситуація зараз у Харкові, Маріуполі та Охтирці.

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"Над обійденим і напівоточеним противником Чернігова збивають російські літаки, ходять у лихі рейди і збирають полонених під Сумами, як величезна м'ясорубка перемелює ворога напівоточена Харківщина", – додав Арестович.

Як українці протистоять окупантам

Радник голови ВП пояснив, що заплуталося і зазнало втрат російське військо в броварських болотах тому, що місцеві жителі стали на захист краю – перекриваючи лісові дороги, уповільнюючи, а то й унеможливлюючи на кілька годин рух колон супротивника.

"Там уже наздоганяє наша артилерія та авіація. Ми тримаємо небо (сьогодні кілька збитих російських літаків), працює наша авіація. Накриваємо командні пункти супротивника – сьогодні навіть російська преса визнала загибель двох старших командирів", – написав Арестович.

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Наші успіхи – удача чи закономірність?

Арестович уточнив, що для багатьох українців те, що ми ще не програли – це диво чи тимчасова удача. Однак, це не так. Багато військових по всьому світу шоковані тим рівень української армії, – про це вже сказали міністерства оборони США, Британії, голова НАТО.

"Чи знаєте ви, що перший удар крилатих ракет противника у багатьох місцях припав у макети? І вогневі мішки, і нескінченні kill box, у які затягують війська супротивника наші військові – це все тверезий і холоднокровний розрахунок" , – сказав Арестович.

Найкращі військові давали Україні лише 48 годин. Але ось уже десяту добу українська авіація, якій давали взагалі три години, розносить ворога з неба.

"Російська армія не сильна. Вона просто довга. Вісім із десяти путінських армій тут. Тут ми їх і поховаємо", – додав радник голови ОП.

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