Армія стала більшою і з'явилася тероборона – Зеленський підписав два закони

Завдяки одному з нових законів, все населення країни можна буде залучити до захисту своєї землі

Зеленський підписав два важливих військових закони. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський під час поїздки у Житомирську область підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил України, а також про національний опір – створення територіальної оборони.

"Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися і не допустить подій 2014 року, і що захист України – це наша всенародна справа ... Все населення можна буде залучити до захисту своєї землі", – сказав він.

Армія стане більшою

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Законом збільшується чисельність ЗСУ з метою створення і забезпечення функціонування окремого роду військ – сил територіальної оборони ЗСУ, створення якого передбачено законом про основи національного спротиву, а також розвитку Сил спеціальних операцій в інтересах формування руху спротиву.

Українську армію чекає поповнення / Фото: AFP

Так, чисельність української армії збільшено на 11 000 військовослужбовців: 10 000 для військ територіальної оборони, 1000 – для Сил спецоперацій. Тепер загальна чисельність ЗСУ становитиме 261 000 осіб, з них 215 000 – військовослужбовці.

Створення територіальної оборони – як українці себе захищатимуть

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Підрозділи тероборони діятимуть у межах своєї області, населеного пункту, а підкорятимуться місцевій владі і військовому керівництву країни. У неї зможуть вступити добровільно всі бажаючі.

Рух опору діятими на окупованих територіях, проводитиме розвідувально-диверсійну діяльність.

Прості українці теж будуть себе захищати / Фото: Getty Images

Завдання для тероборони і руху опору

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Територіальна оборона займатиметься:

посиленням охорони і захисту державного кордону;

захистом населення від надзвичайних ситуацій, ліквідацією наслідків ведення військових дій;

охороною об'єктів критичної інфраструктури;

забезпеченням заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах.

Рух опору виконуватиме наступні завдання:

формування осередків опору;

перешкоджання діям військ агресора (противника);

проведення спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) операцій.

Добровольцям з тероборони дозволять зброю

Індивідуальна штатна зброя зберігатиметься у визначених і спеціально обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації або у визначених місцях зберігання.

Дозволяється застосування зброї під час виконання завдань територіальної оборони відповідно до закону. Також добровольцям для виконання завдань буде дозволено застосовувати приватну мисливську зброю і боєприпаси.

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Що обіцяє держава таємним агентам України в ОРДЛО і Криму

Учасникам руху спротиву гарантуються нерозголошення факту їхньої діяльності, а також соціальний та правовий захист та статус ветерана війни.

У разі затримання, арешту або засудження на тимчасово окупованих територіях українських "агентів" у зв'язку з виконанням ними завдань спротиву держава вживає всіх можливих заходів для їх звільнення.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні на півдні України пройшли збори тероборони. Українські резервісти пройшли підготовку із захисту міст.