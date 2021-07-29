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Армія стала більшою і з'явилася тероборона – Зеленський підписав два закони

29 липня 2021 12:22

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Завдяки одному з нових законів, все населення країни можна буде залучити до захисту своєї землі

Зеленський підписав два важливих військових закони. Колаж "Сьогодні"

Зеленський підписав два важливих військових закони. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський під час поїздки у Житомирську область підписав закони про збільшення чисельності Збройних сил України, а також про національний опір – створення територіальної оборони.

"Створення системи національного спротиву в Україні є потужним сигналом всім, що наша країна буде оборонятися і не допустить подій 2014 року, і що захист України – це наша всенародна справа ... Все населення можна буде залучити до захисту своєї землі", – сказав він.

Армія стане більшою

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Законом збільшується чисельність ЗСУ з метою створення і забезпечення функціонування окремого роду військ – сил територіальної оборони ЗСУ, створення якого передбачено законом про основи національного спротиву, а також розвитку Сил спеціальних операцій в інтересах формування руху спротиву.

Українську армію чекає поповнення

Українську армію чекає поповнення / Фото: AFP

Так, чисельність української армії збільшено на 11 000 військовослужбовців: 10 000 для військ територіальної оборони, 1000 – для Сил спецоперацій. Тепер загальна чисельність ЗСУ становитиме 261 000 осіб, з них 215 000 – військовослужбовці.

Створення територіальної оборони – як українці себе захищатимуть

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Підрозділи тероборони діятимуть у межах своєї області, населеного пункту, а підкорятимуться місцевій владі і військовому керівництву країни. У неї зможуть вступити добровільно всі бажаючі.

Рух опору діятими на окупованих територіях, проводитиме розвідувально-диверсійну діяльність.

Прості українці теж будуть себе захищати

Прості українці теж будуть себе захищати / Фото: Getty Images

Завдання для тероборони і руху опору

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Територіальна оборона займатиметься:

  • посиленням охорони і захисту державного кордону;
  • захистом населення від надзвичайних ситуацій, ліквідацією наслідків ведення військових дій;
  • охороною об'єктів критичної інфраструктури;
  • забезпеченням заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах.

Рух опору виконуватиме наступні завдання:

  • формування осередків опору;
  • перешкоджання діям військ агресора (противника);
  • проведення спеціальних (розвідувальних, інформаційно-психологічних тощо) операцій.

Добровольцям з тероборони дозволять зброю

Індивідуальна штатна зброя зберігатиметься у визначених і спеціально обладнаних приміщеннях на території пунктів постійної дислокації або у визначених місцях зберігання.

Дозволяється застосування зброї під час виконання завдань територіальної оборони відповідно до закону. Також добровольцям для виконання завдань буде дозволено застосовувати приватну мисливську зброю і боєприпаси.

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Що обіцяє держава таємним агентам України в ОРДЛО і Криму

Учасникам руху спротиву гарантуються нерозголошення факту їхньої діяльності, а також соціальний та правовий захист та статус ветерана війни.

У разі затримання, арешту або засудження на тимчасово окупованих територіях українських "агентів" у зв'язку з виконанням ними завдань спротиву держава вживає всіх можливих заходів для їх звільнення.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні на півдні України пройшли збори тероборони. Українські резервісти пройшли підготовку із захисту міст.

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