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Арсен Аваков звільнений з посади глави МВС

15 липня 2021 10:16

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Беззмінний міністр сам вирішив піти у відставку, а депутати підтримали його бажання

Рада підтримала відставку Авакова

Рада підтримала відставку Авакова

Верховна Рада звільнила Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Він очолював відомство 7 років, з лютого 2014 року, – це рекорд для міністрів. Його заяву про звільнення підтримав 291 народний депутат.

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Сам міністр не з'явився на засідання парламенту, і його заяву зачитав з парламентської трибуни народний депутат від "Слуги народу" Олександр Бакумов.

Зазначимо, що кандидатуру наступника Авакова ще навіть не розглядав Комітет з питань правоохоронної діяльності. Нового очільника МВС можуть призначити у п'ятницю, 16 липня.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового главу МВС.

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Зі свого боку сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло глави МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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