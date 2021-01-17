Арсеній Яценюк назвав п’ять пунктів, чому 2021-й псується на очах

Експрем’єр-міністр України, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк назвав 5 проблем, з якими Україна ввійшла в 2021 рік.

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Про це він розповів у Facebook.

"З Нового року минуло трохи більше двох тижнів, а 2021-й починає псуватися на очах, разюче нагадуючи свого попередника. З новорічних святкувань Україна влетіла у локдаун на фоні тривожних новин", - підкреслив він.

Першою він назвав проблему з початком вакцинації від COVID-19: "У США і ЄС владу критикують за повільність у цій справі, хоча щеплення там стартувало у грудні. Вакцинація триває у Великій Британії, Канаді, Ізраїлі, сусідній нам Молдові й охоплює дедалі більше країн. Наша влада поки обіцяє. Не буде дивним, якщо незабаром від нас парканами відгородиться світ, як від "ядерного реактора" пандемії".

Друга проблема, підкреслив Арсеній Яценюк, полягає у сфері енергетики: "Напередодні влада з’ясувала, що в Україні не вистачає запасів вугілля для електричної генерації. При тому, що перша половина зими була відносно теплою і не потребувала надмірного споживання палива. "Укренерго" опублікувало документ про віялові відключення, явище, давно забуте з 90-х років минулого століття, чим фактично влада визнала – ситуація більш ніж серйозна".

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"У той час, коли українській генерації бракує вугілля, влада дозволяє закуповувати електроенергію в Білорусі, вироблену за участі російських потужностей" – це, за словами Яценюка, третя проблема.

Четвертий пункт – тривожні заяви про бажання влади запустити на територію України газ із Росії, "про начебто якісь "незалежні компанії" в країні-агресорі".

П’ята проблема – в Україні фактично запроваджено державне регулювання ціни на газ.

"Про проблему непрофесійності влади говорять багато й аргументовано. Проте марка некомпетентності може бути чудовим прикриттям для роботи в неукраїнських інтересах", – підкреслив він.

Зокрема, затримка з вакцинацією веде не лише до збільшення смертності та ізоляції України, а й "посилює позиції Росії в бажанні втюхати нашій владі "Спутнік-Новачок", пояснив він.

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"Спроби постачати газ з РФ та російську електроенергію з Білорусі, нищення української енергетики можуть бути елементом геополітичної гри з відновлення впливу Росії на Україну. А заяви про так звані незалежні компанії в Росії, які можуть постачати газ на територію України, насправді рафінована брехня, бо всі енергетичні компанії РФ прямо чи опосередковано під контролем Кремля, а експорт газу з Росії регулюється законодавчо. Тільки "Газпром" може дати чи не дати зелене світло конкретній компанії поставляти газ", – наголосив Арсеній Яценюк.

"Такі, з дозволу сказати, ініціативи вбивають газову незалежність держави, яку ми досягали тяжко, але досягли", – додав він.

Лідер НФ підкреслив, що це для нього ще й особиста історія, оскільки з російської енергетичної голки зняв країну його уряд: "І тут варто нагадати про минуле, яке знову може стати нашим майбутнім. Про постійний енергетичний шантаж України з боку РФ. Про передноворічні поїздки до Москви наших делегацій із проханнями укласти газові угоди. Це приниження як переговорників, так і України як держави було не так вже й давно, до 2014 року. Результати переговорів породжували чимало політичних криз усередині нашої країни. Нагадаю про "політичну ціну" на енергоносії, про намір РФ прибрати до рук "Нафтогаз" і заволодіти ГТС. Про неймовірну корупцію на російському газі, яка існувала, про дефіцит "Нафтогазу" в 10 мільярдів доларів і банкрутство, до якого його вели свідомо".

"Ми це змінили, через незалежність енергетичного сектора порятувавши незалежність самої держави. "Нафтогаз" перестав бути збитковим. Ми виграли суд у російського "Газпрому" на 5 мільярдів доларів. Ми передбачили субсидії для тих верств населення, які не можуть оплатити ринкову вартість газу, і близько 60% громадян України отримували фінансову допомогу від держави. Робота зроблена, складна ринкова система була запущена і почала працювати в режимі самовідтворення. Не заважайте, розвивайте", - наголосив він.

Натомість влада, підкреслив Арсеній Яценюк, банкрутує українську енергетику, не спромігшись забезпечити вугілля відповідно до нормативів, планує віялові відключення, пропонує адміністративне регулювання цін на газ у стилі СРСР, і тепер наш енергетичний ринок хочуть віддати під російську електроенергію і російський газ.

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"Не можна дозволити нишком під розмови про "непрофесійність і некомпетентність" розтягнути по шматочках, поточити, наче міль, основи енергетичної незалежності України. Не можна з-під поли продавати те, що робить нас резистентними чи то у питанні "ковіду", чи то у питанні економіки, чи питанні нацбезпеки взагалі", – наголосив він.

Тут питання не до дрібних виконавців, підкреслив Арсеній Яценюк: "Після неконституційних дострокових парламентських виборів, дозволених нинішнім продажним Конституційним Судом, країна фактично перетворилася з парламентсько-президентської на класичну президентську республіку. Тому і зовнішня, і внутрішня політика, і питання, які належать до компетенції уряду чи парламенту, сьогодні сконцентровані тільки в одному кабінеті – і це кабінет президента України".

"Якщо політична воля з цього кабінету не буде транслюватися на всю країну через вертикаль влади і не означатиме також політичної відповідальності, 2021 рік, на жаль, виглядатиме далеко не таким, як про нього говорили українці у новорічних тостах. І не таким, як про нього говорив у своєму зверненні до країни президент", - наголосив лідер "Народного фронту".

Нагадаємо, раніше Яценюк заявляв, що існує небезпека відкату реформ, які реалізовувалися з 2014 року, щоб Україна стала фінансово, економічно, бюджетно та енергетично незалежна.

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