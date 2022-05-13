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Арсеній Яценюк: Потрібно створити новий тип трибуналу над РФ

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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13 травня, 13:19
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Міжнародна правова система має дуже громіздкі й складні процедури, тож для притягнення Росії до відповідальності потрібен новий механізм, пояснив голова КБФ
Суд над РФ може працювати за схемою, схожою на Нюрнберзький процес, вважає Арсеній Яценюк
Суд над РФ може працювати за схемою, схожою на Нюрнберзький процес, вважає Арсеній Яценюк / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Прем‘єр-міністр 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк закликає Групу семи та інші країни створити новий тип трибуналу над Російською Федерацією. Він може працювати за схемою, схожою на Нюрнберзький процес.

Про це Арсеній Яценюк заявив в ефірі Times Radio.

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Експрем'єр наголосив, що разом з Путіним та російськими військовими за злочини проти людства і воєнні злочини в Україні відповідальний і народ країни-агресора. Яценюк нагадав, що понад 70% населення Росії підтримують цю так звану "військову операцію", яка насправді є повномасштабною війною проти незалежної країни.

Він зазначив, що Генеральний прокурор України уже розпочала масштабне розслідування проти російських солдатів, які вчинили злочини проти людства.

"Це звірства неймовірного масштабу. Ми говоримо не про десятки чи сотні. Ми говоримо про тисячі й десятки тисяч українців, убитих російськими військовими", – каже Яценюк.

Він також нагадав, що в Україні перебувають і іноземні слідчі, які почали підтримувати українські правоохоронні органи в розслідуванні цих злочинів.

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Водночас, підкреслив голова КБФ, нинішня міжнародна правова система не дієва в питанні притягнення РФ до відповідальності. Міжнародний суд ООН та Міжнародний кримінальний суд мають дуже громіздкі й складні процедури, пояснив Яценюк.

"Переконаний, що нам необхідно створити новий правовий механізм, як притягнути Росію до відповідальності. Це надважливе завдання для вільного світу. Адже ми вже живемо в зовсім іншому світі, й маємо створити новий механізм, як покарати це зло. Інакше непокаране зло завжди повертається", – наголосив він.

Арсеній Яценюк уточнив, що цей механізм може працювати за схемою, схожою на Нюрнберзький процес.

"Якщо Група семи та інші країни, які насправді підтримують цінності вільного світу, створять новий тип трибуналу над РФ, – це єдиний механізм, який я зараз бачу", – підкреслив він.

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