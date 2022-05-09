Арсеній Яценюк: Перемога України буде перемогою цілого вільного світу

Ми на справедливому боці історії – голова КБФ закликав підтримати український народ

Немає жодної іншої альтернативи, окрім перемоги України, заявив Арсеній Яценюк / Фото: AFP, Колаж: Сьогодні

У війні, яку розв'язала Росія проти незалежної суверенної країни, немає жодної іншої альтернативи, окрім перемоги України, заявив прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Мій заклик до всього світу: немає жодної іншої альтернативи, окрім перемоги України. Адже перемога України буде перемогою цілого вільного світу. Це боротьба за Україну, боротьба за права людини, за свободу, за незалежність. Це праведна боротьба", – наголосив голова КБФ.

Арсеній Яценюк закликав цивілізований світ допомогти Україні та підтримати український народ.

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"Ми – на справедливому боці історії", – підкреслив він.

Голова КБФ зазначив, що у той час як світ молиться і оплакує жертв Другої світової війни, у Росії святкують та запускають салюти.

"Будуть оплески, а не молитви та скорбота", – каже він.

У ці дні світ згадує трагедію XX століття та говорить про визволення Європи він нацистського режиму. Але водночас ті, хто так завзято святкує перемогу над Гітлером – розпочали нову війну, так само, як це зробив свого часу Гітлер, підкреслив Яценюк.

"Навіть за радянських часів говорилося: це ніколи не станеться знову. Але Путін є наступником Гітлера і тих, хто представляє собою нацистський режим", – наголосив голова КБФ.

Арсеній Яценюк висловив вдячність США, Групі семи, Європейському Союзу – "усім, хто усвідомив, що Путін та його режим – це справжня загроза нашому життю, нашим родинам, нашим країнам і нашій безпеці".

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"Переконаний, що в цій війні Україна переможе. І я переконаний, що ми покажемо усім у світі, що демократія і свобода буде завжди перемагати", – підкреслив голова КБФ.

Раніше ми розповіли, як в Офісі президента відреагували на "вітальне послання" Україні від Путіна.