AstraZеneca або CoviShield? Ми з'ясували, що за вакцина летить до нас із Індії

Степанов їхав в Індію по препарат AstraZeneca, а відвантажили в Україну коробки з назвою CoviShield

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов полетів до Індії, щоб особисто проконтролювати відправлення 500 тисяч доз британсько-шведської вакцини AstraZeneca. Один завод компанії у Китаї, інший – в Індії. І все б нічого, але сьогодні міністр виклав відео, як із заводу-виготовлювача в індійському місті Пуна вантажать контейнери для транспортування в аеропорт "Бориспіль". На пакованні з вакцинами назва CoviShield і ні слова про AstraZeneca.

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Ми з'ясували: летить вакцина, яку за ліцензією AstraZeneca виготовляють на індійському заводі під назвою CoviShield. Препарат перекваліфікований і рекомендований Всесвітньою організацією охорони здоров'я для екстреного використання.

"Це вакцина, яка виготовляється за ліцензією AstraZeneca. На індійських потужностях. Є брендові препарати, є генерикові препарати. AstraZeneca просто дає свою ліцензію, і за цією ліцензією виробляється на індійських заводах ця вакцина. Можу єдине додати, що вакцина і компанії AstraZeneca, і індійського аналога (CoviShield) має ліцензію ВООЗ для екстреного використання", – пояснив глава ГО "Інфекційний контроль в Україні" Андрій Александрін.

Вакцина AstraZeneca- це спільна розробка Оксфордського університету і британсько-шведської компанії AstraZenecа, яка має потужності для виробництва в Індії. Вакцина проти COVID-19 випускається під назвою CoviShield, вона перекваліфікована Всесвітньою організацією охорони здоров'я і рекомендована до екстреного використання.

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