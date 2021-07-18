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Атака на прикордонників на кордоні з РФ – нападниками виявилися співробітники СБУ

18 липня 2021 19:05

Ксенія Капустинська , Ігор Сєров

Служба безпеки видала двох співробітників правоохоронних органів, на час слідства їх відсторонили від роботи

СБУ видала винуватців

СБУ видала винуватців / Фото: СБУ, ГПСУ

Служба безпеки України (СБУ) встановила, що її співробітники були причетні до нападу на прикордонний наряд в Сумській області. Ймовірні винуватці передані органам слідства. Йдеться про двох підозрюваних, хоча, за даними МВС, на прикордонників напали три людини.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомили в пресслужбі СБУ.

"На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками служби, відсторонені від роботи. СБУ і надалі буде всіляко сприяти слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані – безвідносно посад і прізвищ", – зазначили в СБУ.

Нагадаємо, вночі 18 липня в Сумській області невідомі напали на прикордонників – їх побили і відібрали табельну зброю. У Держприкордонслужбі відразу запідозрили, що нападники прийшли з тилу української прикордонної території. Також у відомстві не виключили, що напад може бути пов'язаний з активною протидією контрабандистам. Табельну зброю прикордонників, до речі, знайшли раніше, ніж нападників.

Також новини "Сьогодні" раніше розбиралися, що відбувається на кордоні України і Білорусі:

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