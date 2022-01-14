Атака з погрозами. Що кажуть в СБУ про нічний злом урядових сайтів

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та портал Дії. На головній сторінці цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.
Про це в коментарі "Сьогодні" розповів спікер СБУ Артем Дехтяренко.
За даними спецслужби, контент сайтів не змінювався, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, – не відбулося.
Далі по темі
Роботу сайтів призупинили, щоб не допустити поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему.
СБУ почало розслідування
Спільно з Держспецзв'язку, СБУ займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази.
Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.
Погрози
На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики зловмисники розмістили такі повідомлення:
"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН , за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – написано у повідомленні.
Повідомлення, яке було розміщено на веб-сайтах. Фото: скріншот
Раніше ми писали:
- Після нічної масштабної атаки хакерів на сайти державних органів України продовжують підраховувати кількість постраждалих веб-ресурсів.
- В грудні повідомлялося, що Росія планує провести масштабну кібератаку на енергетичну систему України та проти урядових веб-ресурсів.