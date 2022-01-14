Атака з погрозами. Що кажуть в СБУ про нічний злом урядових сайтів

Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, СБУ проводить розслідування

СБУ почало розслідування кібератаки. / Фото: Колаж: Сьогодні

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та портал Дії. На головній сторінці цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів спікер СБУ Артем Дехтяренко.

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За даними спецслужби, контент сайтів не змінювався, а витоку персональних даних, за наявною інформацією, – не відбулося.

Роботу сайтів призупинили, щоб не допустити поширення атаки на інші ресурси, а також щоб локалізувати технічну проблему.

СБУ почало розслідування

Спільно з Держспецзв'язку, СБУ займається розслідуванням інциденту та збирає цифрові докази.

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Більшу частину постраждалих державних ресурсів вже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом.

Погрози

На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики зловмисники розмістили такі повідомлення:

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН , за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – написано у повідомленні.

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Повідомлення, яке було розміщено на веб-сайтах. Фото: скріншот

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