Аваков міг подати у відставку після розмови з Зеленським – депутат

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков міг подати у відставку після бесіди з президентом України Володимиром Зеленським. Таке припущення висловила депутат від "Слуги народу" Ірина Верещук в коментарі "Сьогодні".

"Пам'ятаєте, на самому початку ми голосували за призначення Авакова під президентські гарантії? Тоді Зеленський сказав, що якщо міністр не впорається – він сам відправить його у відставку. Ймовірно, так і сталося. Не виключено, що після бесіди з главою держави Аваков сам (на відміну від Степанова) написав заяву. Втім, це виключно моя версія", – підкреслила Верещук.

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Депутат зазначила, що новини про відставку глави МВС були несподіваними.

"Все сталося так швидко, ще вранці я про це нічого не знала", – говорить парламентарій.

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