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Аваков піде в мери Харкова? У "Слузі народу" готові підтримати ексміністра

15 липня 2021 11:55

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Корнієнко вже готовий поставити підпис за висунення Авакова в мери і назвав його найкращим варіантом для Харкова

Корнієнко бачить Авакова мером Харкова. Колаж "Сьогодні"

Корнієнко бачить Авакова мером Харкова. Колаж "Сьогодні"

Звільнений з посади міністра внутрішніх справ Арсен Аваков міг би стати дуже хорошим мером Харкова і точно не допустив би поширення "русского мира" у цьому місті.

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Про це розповів журналістам глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає УНІАН.

Він пояснив, що на мерських виборах кандидатів подає не центральний орган партії, а обласний осередок, а він, як глава партії, лише затверджує кандидата.

"Я можу або поставити, або не поставити (підпис)... Якби мене запитували, то я був би за це (балотування Авакова в мери Харкова. – Ред.). І якщо організація його висуне від нас, то я буду, звичайно, підтримувати. Для Харкова кращого варіанту, ніж Арсен Борисович, не бачу", – сказав Корнієнко.

Нардеп вважає, що якби Аваков став мером, то було б остаточно поставлено крапку у питанні "русского мира" у Харкові – він би довів, що це виключно українське місто. Також, на його думку, Аваков за 10 років не дав жодної підстави сумніватися в його патріотизмі.

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Корнієнко підкреслив, що у Авакова є і господарські риси, тому він також налагодив би роботу міських служб.

Як повідомляли новини "Сьогодні", екснардеп і кандидат у мери Харкова Михайло Добкін вже назвав Авакова головним конкурентом. Він упевнений, що глава МВС, який пішов у відставку, бере участь у харківських виборах від дня смерті Геннадія Кернеса.

Читайте також у нашому матеріалі, хто і чому попросив Авакова "на вихід". Експерти розповіли нам, що глава МВС подав у відставку за власною ініціативою лише формально. Також його рішення побічно пов'язують із зустріччю Авакова з представником Держдепу США у Києві Джорджем Кентом.

Всі подробиці в спецтемі Відставка Авакова: всі подробиці

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