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Аварія "Інтерсіті" під Запоріжжям: 7 поїздів запізнюються

29 березня, 21:31

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

НП викликала збої на залізниці

Аварія поїзда, який прямував з Києва до Запоріжжя , Привела до збоїв у графіку роботи залізниці.

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Про це 29 березня повідомили в Укрзалізниці.

Відео: Сьогодні

Залізничний рух на ділянці Запоріжжя – Дніпро вже відновили, але деяких рейсів торкнеться вимушена затримка (точний час може коригуватися):

  • №731 Запоріжжя – Київ (запізнення на 4-5 годин);
  • №070 Маріуполь – Львів (до 2 годин);
  • №738 Запоріжжя – Київ (до 2 годин);
  • №012 Новоолексіївка – Київ (до 2 годин);
  • №010 Маріуполь – Київ (до 2 годин);
  • №116 Бердянськ – Київ (до 2 годин);
  • №088 Новоолексіївка – Ковель (до 2 годин).

Як зазначається, зазначені рейси будуть слідувати за стандартним маршрутом, але з уповільненою швидкістю.

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Нагадаємо, що раніше в цей день в Дніпропетровській області зійшли з рейок 6 з 9 вагонів поїзда "Інтерсіті", який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя (№732) з 88 пасажирами. Попередньо машиніст побачив проблеми з рейками і застосував екстрене гальмування.

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Про постраждалих в результаті події не повідомляється.

Це вже не перший інцидент, пов'язаний з цим рейсом, в цьому році. У лютому поїзд №731 Запоріжжя – Київ затримався в дорозі на 2 години через снігопад .

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Укрзалізниця залізниця поїзда Інтерсіті

Джерело: Сьогодні

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