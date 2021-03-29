Аварія "Інтерсіті" під Запоріжжям: 7 поїздів запізнюються

Аварія поїзда, який прямував з Києва до Запоріжжя , Привела до збоїв у графіку роботи залізниці.
Про це 29 березня повідомили в Укрзалізниці.
Залізничний рух на ділянці Запоріжжя – Дніпро вже відновили, але деяких рейсів торкнеться вимушена затримка (точний час може коригуватися):
- №731 Запоріжжя – Київ (запізнення на 4-5 годин);
- №070 Маріуполь – Львів (до 2 годин);
- №738 Запоріжжя – Київ (до 2 годин);
- №012 Новоолексіївка – Київ (до 2 годин);
- №010 Маріуполь – Київ (до 2 годин);
- №116 Бердянськ – Київ (до 2 годин);
- №088 Новоолексіївка – Ковель (до 2 годин).
Як зазначається, зазначені рейси будуть слідувати за стандартним маршрутом, але з уповільненою швидкістю.
Нагадаємо, що раніше в цей день в Дніпропетровській області зійшли з рейок 6 з 9 вагонів поїзда "Інтерсіті", який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя (№732) з 88 пасажирами. Попередньо машиніст побачив проблеми з рейками і застосував екстрене гальмування.
Про постраждалих в результаті події не повідомляється.
Це вже не перший інцидент, пов'язаний з цим рейсом, в цьому році. У лютому поїзд №731 Запоріжжя – Київ затримався в дорозі на 2 години через снігопад .
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк