Аварія "Інтерсіті" під Запоріжжям: 7 поїздів запізнюються

Аварія поїзда, який прямував з Києва до Запоріжжя , Привела до збоїв у графіку роботи залізниці.

Реклама

Про це 29 березня повідомили в Укрзалізниці.

Відео: Сьогодні

Залізничний рух на ділянці Запоріжжя – Дніпро вже відновили, але деяких рейсів торкнеться вимушена затримка (точний час може коригуватися):

№731 Запоріжжя – Київ (запізнення на 4-5 годин);

№070 Маріуполь – Львів (до 2 годин);

№738 Запоріжжя – Київ (до 2 годин);

№012 Новоолексіївка – Київ (до 2 годин);

№010 Маріуполь – Київ (до 2 годин);

№116 Бердянськ – Київ (до 2 годин);

№088 Новоолексіївка – Ковель (до 2 годин).

Як зазначається, зазначені рейси будуть слідувати за стандартним маршрутом, але з уповільненою швидкістю.

В тренді Священник ПЦУ розрахував, коли 2021 року потрібно відзначати Великдень

Нагадаємо, що раніше в цей день в Дніпропетровській області зійшли з рейок 6 з 9 вагонів поїзда "Інтерсіті", який їхав за маршрутом Київ – Запоріжжя (№732) з 88 пасажирами. Попередньо машиніст побачив проблеми з рейками і застосував екстрене гальмування.

Реклама

Про постраждалих в результаті події не повідомляється.

Це вже не перший інцидент, пов'язаний з цим рейсом, в цьому році. У лютому поїзд №731 Запоріжжя – Київ затримався в дорозі на 2 години через снігопад .

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама