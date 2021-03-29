Аварія "Інтерсіті" в Дніпропетровській області: уникли великих жертв

Попри те, що шість вагонів з дев’яти електрички "Інтерсіті", яка виконувала рейс Київ – Запоріжжя, зійшли з рейок у Дніпропетровській області, машиністу поїзда вдалося уникнути великих жертв.

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Про це з місця аварії у новинах "Сьогодні" повідомляє Олег Притикін.

Директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський розповів:

"Наш машиніст помітив певні проблеми на рейках, виконав екстрене гальмування. Є попередній коментар машиніста, що була проблема з рейками, але це все буде комісія на місці вивчати в усіх деталях. Машиніст одразу зорієнтувався і власне це дозволило уникнути великих жертв – машиніст зорієнтувався і діяв дуже швидко чітко".

Відео: Сьогодні

Аварія поїзда, який прямував із Києва до Запоріжжя (№732) з 88 пасажирами, призвела до збоїв у графіку роботи залізниці. Запізнювалися поїзди №731 Запоріжжя – Київ (на 4-5 годин), №070 Маріуполь – Львів (до 2 годин), №738 Запоріжжя – Київ (до 2 годин), №012 Новоолексіївка – Київ (до 2 годин), №010 Маріуполь – Київ (до 2 годин), №116 Бердянськ – Київ (до 2 годин), №088 Новоолексіївка – Ковель (до 2 годин). При цьому в "Укрзалізниці" наголошували, що час запізнення може мінятися.

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