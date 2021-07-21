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Аварія на хімзаводі під Рівним. У МВС назвали попередню причину вибуху

21 липня 2021 13:35

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Заводу понад 50 років і за цей час на підприємстві не було капітального ремонту

Аварія під Рівним. Колаж "Сьогодні"

Аварія під Рівним. Колаж "Сьогодні"

Попередньою причиною аварії на хімічному заводі під Рівним стала невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника.

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Про це заявив голова МВС Денис Монастирський на засіданні уряду.

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За його словами, підприємство працює з 1969 року і відтоді капітального ремонту із заміною трубопроводу не було.

"Попередня причина: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить комісія, яка зараз перебуває на підприємстві", – заявив Монастирський.

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Міністр додав, що після аварії по всій Україні проведуть позапланові перевірки на хімічно небезпечних об'єктах. Їх повинні закінчити до кінця року.

Перевірки проводитимуть Держпраці, ДСНС і Держекології.

Нагадаємо, дослідження шкідливих часток у повітрі поблизу азотного заводу почали проводити ще вчора. Тоді перевищення гранично допустимої концентрації діоксиду азоту в повітрі не було.

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