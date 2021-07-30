Серпень прийде в Україну зі спекою: якою буде погода на вихідних

Наталка Діденко розповіла, де у найближчі дні чекати дощів, а кому пощастить з гарною погодою

У найближчі дні буде спекотно и мокро. Фото: REUTERS / Jennifer Gauthier

У найближчі два дні в Україні буде все ще дуже спекотно. У суботу та неділю будуть періодичні дощі, в основному на заході і сході. Про це написала в Facebook синоптик Наталка Діденко.

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За її словами, 31 липня – 1 серпня у більшості областей переважатиме суха малохмарна погода. Хіба що незначні "укуси" атмосферних фронтів спровокують в суботу короткочасні дощі на заході і сході України.

Увечері в неділю стане більше дощів у західній частині України і місцями на півночі – туди добереться західний атмосферний фронт.

Все ще спека

Тим часом продовжить домінувати спека. У денні години на вихідних очікується 28-32 градуси, 1 серпня на сході і півдні до +34.

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У Києві в суботу та неділю спека, сонце і сухе повітря. Дощ можливий в столиці ввечері 1 серпня.

В останні роки все більше "бунтує" погода проти людства – аномальна спека, урагани, потопи, несподіваний сніг серед літа, та ще й в теплих країнах. Кліматологи це пов'язують, насамперед, з діяльністю людини. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш раніше говорив, що "ми знаходимося на краю прірви".

В Україні нинішнє літо ставить рекорд за рекордом в плані високої температури. Завідуюча відділом прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух зазначає, що нас чекають нові хвилі спеки .

. Також в Україні почастішали потопи. Нещодавно страшенна злива затопила Чернівці - падали дерева і зупинки, в місті через ураган також обвалилась частина житлового будинку.

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Липень закінчується, йому на зміну йде останній місяць літа – серпень. День став коротше на годину, але за вікном, як і раніше, солнце сяє майже дві третини доби. Синоптики кажуть: чекайте спеку, а ось з опадами складеться не надто. Сайт "Сьогодні" дізнався прогноз погоди на серпень.