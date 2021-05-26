Авіасполучення закрито: як потрапити в Білорусь та чи є квитки

У перший день заборони в аеропорту опинився лише один пасажир і жодного рейсу в сусідню країну

Автобуси на центральному автовокзалі Києва / Фото: Сьогодні

Відсьогодні Україна припинила авіасполучення з Білоруссю і польоти над цією країною в інші держави. Однак для українців можна потрапити на білоруську територію на автобусі, квитки продовжують продавати.

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Яка ситуація в аеропорту

Рейси до Білорусі з України завжди вирушали о 5:45 ранку. Наш кореспондент побувала в аеропорту "Київ". Всі рейси в сусідню країну вже скасували. Білоруський авіаперевізник "Белавіа" скасував всій рейси в Україну і з України аж до 31 серпня.

Сьогодні вранці в аеропорту був лише один пасажир, який хотів полетіти в Білорусь. Та коли дізнався, що рейси скасували, купив квиток на автобус. Люди, які купили заздалегідь квитки, зможуть їх повернути – авіакомпанія обіцяє повернути всю суму або обміняти квитки на іншу дату.

Відео: Сьогодні

У Білорусь можна поїхати на автобусі

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Автобуси у Білорусь вирушають з центрального автовокзалу Києва. Журналісти дізналися, що на сайті квитки вже придбати не можна – все розкупили. Онлайн-сервіс запропонував квитки аж на 30 травня. Автобуси їздять раз на тиждень – у неділю ввечері.

У касі автовокзалу розповіли, що квитки можна буде купити. Вартість в Мінськ через Гомель – 630 грн. Сьогодні ще жодного не купили.

"Квитки можна купити до Гомеля і Мінська. (Купити можна) з сьогодні на сьогодні, з завтра на завтра", – сказала касир.

Як повідомляли новини "Сьогодні", українцям порадили не їздити до Білорусі, оскільки є загроза бути затриманими.