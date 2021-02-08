Авто стоять у заторах, люди штовхають транспорт: яка ситуація у засніжених містах України (фото і відео)

Україну сьогодні, 8 лютого, знову почало засипати снігом. У деяких областях ситуацію погіршує дощ і низька температура: на вулицях утворилася ожеледь.
"Сьогодні" зібрали фото і відео того, що робиться нині у різних областях країни.
Львівська область
Рятувальники пишуть, що ще о 7:00 ранку сніговий покрив досягав 30 см. В області оголосили штормове попередження.
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Так, на в'їзді до Львова на об'їзній дорозі утворився великий затор.
Вранці у Львові працювало 93 снігоприбиральних авто. Уночі авто сильно заносило на дорозі. Вулиці вже почали посипати піском і сіллю.
Також у Мережу потрапило відео, як пасажири штовхають маршрутку, яка вилетіла з дороги.
Черкаська область
В області обмежили рух вантажівок на трьох трасах у напрямку Києва. Йдеться про дороги Київ – Одеса, Київ – Знам'янка та Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя – Маріуполь. Обмеження діятимуть до поліпшення погодних умов.
На дорогах Черкас від початку доби працювало 17 тракторів, 11 комбінованих машин і шість солерозкидачів.
Чернівецька область
Сніг у Чернівецькій області з перервами йде вже більше двох діб, спецтехніка на дорогах області працює безперервно, пишуть у Службі автомобільних доріг.
Житомирська область
В обласному центрі сніг прибирають близько 150 людей, задіяно 16 одиниць техніки. Роботи почали ще вночі.
Місцева влада просить мешканців не їздити на своїх авто і не залишати машини біля доріг і дерев.
Одеська область
В Одеській області на вулицях утворилася ожеледь. Почалися ДТП, утворилися затори, а аеропорт не може приймати літаки.
Дорога повністю покрита льодом, авто дуже повільно їдуть, оскільки керувати транспортом складно. Вітер валить дерева і гілки, вони падають на дороги і перекривають рух.
Нагадаємо, морози в Україні триватимуть кілька днів, а з 9 лютого прийде різке потепління до +10.
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