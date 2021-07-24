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Автобус потрапив в ДТП в Польщі: один українець загинув

24 липня 2021 18:12

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Решту постраждалих громадян України госпіталізували

Місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

Місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

В результаті аварії з автобусом в Польщі загинув один українець. Ще четверо громадян України знаходяться в лікарнях.

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Про це заявив радник-посланник посольства в Польщі Олега Куця в ефірі "Україна 24".

"У медичних установах знаходяться четверо громадян України. Двох із виписали з лікарні. На жаль, є сумна новина про те, що один громадянин України в результаті ДТП загинув", – зазначив Куць.

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За його словами, консули посольства України в Польщі виїхали в лікарні, де перебувають українці, і знаходяться в постійному контакті з польськими правоохоронними органами.

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Нагадаємо, в Києві стоїть на зупинці автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.

Крім того, в Рівненській області в ДТП потрапив рейсовий автобус сполученням Київ – Вроцлав. До лікарні відвезли 23 людини.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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