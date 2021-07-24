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Автобус з українцями потрапив у аварію в Польщі (фото)

24 липня 2021 15:16

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

П'яна жінка на автомобілі Nissan Qashqai в'їхала в автобус з громадянами України

Місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

Місце аварії. Фото: колаж "Сьогодні"

У Польщі сьогодні, 24 липня, автобус з українцями потрапив у ДТП. Троє потерпілих перебувають у важкому стані.

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Про це повідомляє RMF 24.

Аварія сталася в Лодзінському воєводстві Польщі на трасі біля міста Радомсько. Там зіткнулися автобус Volkswagen і Nissan Qashqai – вони перекинулися в кювети.

Рятувальники працювали на місці аварії. Фото: RMF 24

Рятувальники працювали на місці аварії. Фото: RMF 24

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П'яна жінка на автомобілі Nissan Qashqai в'їхала в автобус. Перший тест на вживання міцних напоїв показав чотири проміле алкоголю в організмі.

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За інформацією ЗМІ, в салоні автобуса було дев'ять пасажирів, серед них сім громадян України. Постраждали всі, а також водій легкового автомобіля.

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Автомобіль злетів у кювет. Фото: RMF 24

Автомобіль злетів у кювет. Фото: RMF 24

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В результаті аварії госпіталізували до лікарень 10 чоловік, в тому числі троє у важкому стані.

Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ-ЧОП біля села Березівка (Київська область) відбулося серйозне ДТП з летальним результатом. Є не тільки загиблі, але і постраждалі.

Нагадаємо, в Києві стоїть на зупинці автобус без водія раптово поїхав і врізався в припаркований легковий BMW, а потім вони разом вилетіли на тротуар. Як виявилося, водій автобуса відлучався за кавою.

Всі подробиці в спецтемі В Україні сталася ДТП: фото / відео і подробиці

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