"Це гра в рулетку". Що не так з автобусами з України в Польщу

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У Польщі перекинувся автобус з українцями. П'ятеро людей загинули. Попередня причина аварії – водій намагався розвернути автобус на швидкості, неприпустимій для повороту.

Однак це не все. На перевізника ФОП Тарас Стецик, автобус якого потрапив в аварію, постійно скаржилися пасажири: транспорт старий, немає справних ременів безпеки, а водії поводяться непрофесійно.

Що не так з українськими перевізниками, які возять українців за кордон, з'ясовував сайт "Сьогодні".

Потрапляють в аварії частіше, ніж міжобласні

Міжнародні перевезення тримаються на заробітчанах і студентах, особливо тепер, коли туристам в'їзд до Європи заборонений. І найпопулярніший і досить дешевий спосіб дістатися на роботу, навчання або повернутися додому – автобуси.

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В Україні міжнародні пасажирські перевезення ліцензуються. А перевізників контролює "Укртрансбезпека".

За статистикою, 5,2% ДТП стається під час перевезення пасажирів на міжнародних маршрутах. Це більше, ніж у міжобласних рейсах Україною (4,7%), і менше, ніж на внутрішніх обласних маршрутах (11%).

Найчастіші причини аварій – недотримання дистанції, порушення правил маневрування та перевищення швидкості.

Але є ще напівофіційні перевезення або взагалі не ліцензовані як пасажирські, а отже, перевізник не несе ніякої відповідальності.

Близько половини заробітчан їздять за кордон не автобусами, а мікроавтобусами, каже Віталій Махинько, керівник профспілки "Український мігрант / Трудова солідарність".

"Напевно, половина заробітчан їздять в мікроавтобусах по 8-10 осіб. Багато людей їздять мікроавтобусом до кордону, переходять його пішки, і з іншого боку їх чекає інший автобус", – говорить Махинько.

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Але на такий транспорт є попит через низьку вартість поїздки. Ще одна причина – автобуси їздять між великими містами, а мікроавтобуси – з невеликих населених пунктів, і підвозять людей до житла.

"Автобуси прив'язані до графіка і через затримки на кордоні завжди намагаються вкластися в розклад, ігноруючи безпеку і перевищуючи швидкість. Також є проблеми з тим, як водії відпочивають, змінюють один одного, хто це контролює. Мені здається, це зовсім не контролюють, а це відбивається на уважності водія на дорозі", – додає Махинько.

На що скаржаться пасажири

Анастасія Гончаренко із чоловіком їздять регулярно в Польщу з Херсонської області. За шість років вони отримали гіркий досвід поїздок транспортом різних перевізників.

"Часто на сайтах заявляють подання одного автобуса, а фактично приїздить інший. Наприклад, без кондиціонера або вайфая. Але зовсім старих автобусів не траплялося. Або можуть на маршруті, не попереджаючи, всіх пересадити в інший автобус. Ніколи не можна розраховувати на певний рівень комфорту – це гра в рулетку. Причому в правилах перевезення так і сказано, що перевізник може без попередження змінювати транспорт", – розповідає Анастасія Гончаренко.

Ще одна проблема в тому, як керують деякі водії. Євген Котляренко працює під Катовицями. Три-чотири рази на рік він приїздить додому до Тернополя.

Найбільше його насторожують не автобуси, а самі водії.

"Я намагаюся їздити автобусами великих перевізників, які більше відомі. Вони менше ризикують репутацією, і їхні водії більш професійні, як мені здається. У мене був досвід поїздки з невідомим перевізником, водій трапився нервовий – хамив пасажирам, на дорозі обганяв. Але проблема в тому, що самі перевізники напевно знають про цю проблему, тому що їхні квитки коштують дешевше", – говорить Євген Котляренко.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Україні запроваджують єдиний електронний квиток. Скористатися ним можна буде у всіх видах громадського транспорту.

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