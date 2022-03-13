Боєць "Азова" знищив три танки й "Тигр" окупантів у Маріуполі

Азовці продовжують захищати Маріуполь від окупантів

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Полк "Азов" знищив у бою техніку ворога та взяв 12 полонених. Про це повідомляється на каналі "Азов – Маріуполь".

"У результаті бою командир танкової роти полку "Азов" на своєму танку знищив 3 ворожих Т-72 та 1 Тигр. Загалом азовцями знищено 6 танків, а також – 2 БТРи, 1 Тигр і ворожу піхоту. У полон до азовців потрапило 12 ворогів", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у Маріуполі тривають запеклі бої.

"Захисники міста сміливо борються з силами ворога. Азовці продовжують захищати городян від орди. Дух бійців незламний, адже ми розуміємо, що ворог готовий залишити замість гарного у минулому міста лише руїни. Боротьба за життя півмільйонного міста триває", — пише "Азов" .

Війна в Україні 13 березня