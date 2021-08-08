Бабине літо, морози і ранній сніг: якою буде погода восени

Народний синоптик Леонід Горбань вважає, що морози прийдуть в Україну вже в листопаді

Уже в листопаді в Україні може випасти сніг. Колаж: "Сьогодні"

На початку вересня погода в Україні буде по-справжньому літньою, проте потім країну накриють дощі.

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Про це OBOZREVATEL сказав народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, вже з 11 вересня можливі похолодання і зливи, а ось в перші 10 днів осені на українців чекає літня погода.

Коли чекати бабиного літа

Народний синоптик чекає, що бабине літо прийде в Україну в середині жовтня. Кілька днів бабиного літа він прогнозує починаючи з третьої декади місяця. Українців порадує сухий, хоч і холодний жовтень.

А ось листопад буде морозним. Тоді ймовірні опади і навіть ранній сніг.

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Водночас Леонід Горбань чекає до кінця серпня в Україні ще кілька нетривалих періодів спеки вдень. Хоча в цілому температура повітря знизиться.

Як може змінитися клімат

Міжурядова група експертів зі зміни клімату розглядає три сценарії:

Найбільш реальний – до 2100 року середня температура на Землі підвищиться щонайменше на 2-2,5 градуса. Менш реальний – температура зросте на 3-4 градуси. Найгірший сценарій – в арктичних широтах температура зросте на 8-10 градусів.

За найбільш ймовірного сценарію в найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все сухішим .

Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі крижинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні.

А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.