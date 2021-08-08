Бабине літо, морози і ранній сніг: якою буде погода восени

Уже в листопаді в Україні може випасти сніг. Колаж: "Сьогодні"
На початку вересня погода в Україні буде по-справжньому літньою, проте потім країну накриють дощі.
Про це OBOZREVATEL сказав народний синоптик Леонід Горбань.
За його словами, вже з 11 вересня можливі похолодання і зливи, а ось в перші 10 днів осені на українців чекає літня погода.
Коли чекати бабиного літа
Народний синоптик чекає, що бабине літо прийде в Україну в середині жовтня. Кілька днів бабиного літа він прогнозує починаючи з третьої декади місяця. Українців порадує сухий, хоч і холодний жовтень.
А ось листопад буде морозним. Тоді ймовірні опади і навіть ранній сніг.
Водночас Леонід Горбань чекає до кінця серпня в Україні ще кілька нетривалих періодів спеки вдень. Хоча в цілому температура повітря знизиться.
Як може змінитися клімат
Міжурядова група експертів зі зміни клімату розглядає три сценарії:
- Найбільш реальний – до 2100 року середня температура на Землі підвищиться щонайменше на 2-2,5 градуса.
- Менш реальний – температура зросте на 3-4 градуси.
- Найгірший сценарій – в арктичних широтах температура зросте на 8-10 градусів.
За найбільш ймовірного сценарію в найближчі 50-100 років клімат в Україні ставатиме все сухішим .
Як повідомляли новини "Сьогодні", Харків накрила крижана буря. Синоптики пояснили, звідки взялися такі великі крижинки, а жителі міста шоковані від несподіваного приходу зими у серпні.
А на трасі Одеса – Миколаїв випав серпневий сніг, на дорогах утворилися затори.