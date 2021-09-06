Бабуся померлого в Черкасах хлопчика: "Вони його муштрували. Він боявся батьків"

Жінка розповіла журналістам, якого насильства батьки піддавали 7-річного Андрія

Матері 7-річного Андрійка не пред'явлені звинувачення, до їхнього будинку мешканці Черкас несуть свічки та іграшки / Колаж "Сегодня"

Померлий ввечері 5 вересня в Черкаській обласній дитячій лікарні семирічний Андрій, який був госпіталізований в стані коми і з важкими травмами, дома постійно піддавався насильству.

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Про це повідомила "Обозревателю" рідна бабуся хлопчика по лінії матері.

"Вони його муштрували, можна так сказати. Змушували читати і писати, рахувати. Трохи що не так, відразу карали... "Ага, не зробив?" Знаєте, як на зоні, але це мої припущення. З кімнати тільки і чути було "ой" і "ай". Бачила, як дитину змусили присідати", – розповіла жінка журналістам, зазначивши, що в останні роки не жила з донькою і зятем.

Бабуся помічала у хлопчика синці, але найменші зауваження сприймалися негативно. "Коли онука стали вчити грамоті, з цього часу все і почалося... Це не Настя, це її чоловік. Якось почула шум з Андрюшиної кімнати, як ніби когось б'ють. Я туди, а вони мені: "Не лізь!".

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Іншим разом жінка помітила у внука шишку на голові. Батьки хлопчика відповіли, що дитина сама билася головою об стінку. "Він взагалі ніколи нічого не розповідав ... Він їх боявся. Його (вітчима) боявся", – каже жінка.