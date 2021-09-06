Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

Бабуся померлого в Черкасах хлопчика: "Вони його муштрували. Він боявся батьків"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
6 вересня, 17:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Жінка розповіла журналістам, якого насильства батьки піддавали 7-річного Андрія
Матері 7-річного Андрійка не пред'явлені звинувачення, до їхнього будинку мешканці Черкас несуть свічки та іграшки / Колаж "Сегодня"
Матері 7-річного Андрійка не пред'явлені звинувачення, до їхнього будинку мешканці Черкас несуть свічки та іграшки / Колаж "Сегодня"

Померлий ввечері 5 вересня в Черкаській обласній дитячій лікарні семирічний Андрій, який був госпіталізований в стані коми і з важкими травмами, дома постійно піддавався насильству.

Реклама

Про це повідомила "Обозревателю" рідна бабуся хлопчика по лінії матері.

Читайте також:

"Вони його муштрували, можна так сказати. Змушували читати і писати, рахувати. Трохи що не так, відразу карали... "Ага, не зробив?" Знаєте, як на зоні, але це мої припущення. З кімнати тільки і чути було "ой" і "ай". Бачила, як дитину змусили присідати", – розповіла жінка журналістам, зазначивши, що в останні роки не жила з донькою і зятем.

Бабуся помічала у хлопчика синці, але найменші зауваження сприймалися негативно. "Коли онука стали вчити грамоті, з цього часу все і почалося... Це не Настя, це її чоловік. Якось почула шум з Андрюшиної кімнати, як ніби когось б'ють. Я туди, а вони мені: "Не лізь!".

Реклама

Іншим разом жінка помітила у внука шишку на голові. Батьки хлопчика відповіли, що дитина сама билася головою об стінку. "Він взагалі ніколи нічого не розповідав ... Він їх боявся. Його (вітчима) боявся", – каже жінка.

Читайте також:

  • Нагадаємо, що в реанімаційне відділення Черкаської обласної дитячої лікарні 7-річного Андрія доставили 24 серпня в стані коми.
  • Батькам його вітчима – Вікторії та Юрію Лясовим, з яким хлопчик залишився на кілька днів – пред'явлені підозри в залишенні дитини в небезпеці. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до восьми років позбавлення волі.
  • Матері Андрія обвинувачення не пред'явлені, оскільки в момент отримання хлопчиком травм вона була в Києві.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти