Банки почали блокувати рахунки за борги, а на Камчатці виявили уламки Ан-26 – головні новини СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини вівторка, 6 липня, які ви могли пропустити

В Україні банки почали блокувати рахунки боржників, а українці нарешті отримають субсидії за травень і червень. Колаж: "Сьогодні"

В Україні тепер почала працювати нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей, а РФ продовжує посилювати бойові здатності угруповання російських окупаційних військ в ЛНР і ДНР – сайт "Сьогодні" зібрав головні новини вівторка, 6 липня.

Колишнього суперника Лукашенка засудили до 14 років

Верховний суд Білорусі засудив до 14 років в'язниці за нібито отримання особливо великих хабарів та відмивання грошей колишнього керівника Белгазпромбанка Віктора Бабарика, який був затриманий перед президентськими виборами і не зміг балотуватися.

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Слідство, а потім і суд, дійшли висновку, що топ-менеджери Белгазпромбанка кілька років поспіль незаконно отримували від представників цих організацій грошові винагороди. Провину в інкримінованих злочинах всі обвинувачені визнали в повному обсязі, крім Бабарика.

Бабарико був головним конкурентом Лукашенка на президентських виборах. Колаж: "Сьогодні"

На Камчатці виявили уламки Ан-26

Літак Ан-26, що здійснював пасажирський рейс Петропавловськ-Камчатський – Палана, в зазначений час не вийшов на плановий сеанс зв'язку. Уламки Ан-26 виявлено з вертольота рятувальників біля берега – в 3,8 кілометра від селища Палана.

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За попередніми даними, загинули всі пасажири і екіпаж.

Українці чекають субсидії за травень і червень

Середній розмір субсидії за травень і червень становить всього 290 гривень. Це пов'язано з тим, що вартість комуналки знизилася після завершення опалювального сезону. Виплати здійснять тільки в липні. Нині проходить процес перерахування коштів у регіони.

Росія поповнює окупаційні війська зброєю і боєприпасами

На окуповані території прибула група російських офіцерів для підготовки диверсантів. Останнім часом на тимчасово окуповану територію в Донецькій і Луганській областях з Росії було завезено понад 3 тис. тонн пального, нові партії озброєння і боєприпасів російського виробництва.

Банки почали блокувати рахунки за борги

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В Україні запрацювала нова система блокування рахунків боржників і автоматичного списання грошей.

Поки до системи підключені тільки такі банки:

ПриватБанк;

ТАСкомбанк;

Універсал банк (включно з Monobank);

ОКСІ банк;

банк "Восток";

Індустріалбанк;

ПроКредит банк.

Також ми писали про те, що деякі боржники за комуналку примудряються оформляти субсидію: