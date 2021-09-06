Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🎬 Кіно у Венеції 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"
СЬОГОДНІ Новини України

Оксамитовий сезон в розпалі? Як зміниться погода 7 вересня – прогноз

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
6 вересня, 19:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найближчої ночі в більшості областей України очікується невелике потепління
В Україну прийшло перше бабине літо. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україну прийшло перше бабине літо. Фото: колаж "Сьогодні"

Новий тиждень почалася в Україні з холодним повітрям. Найближчої ночі прохолодна погода затримається, однак вдень почне потроху прогріватися.

Реклама

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко в Facebook.

Погода 7 вересня

Завтра протягом дня в більшості областей України очікується 15-20 градусів тепла, на Закарпатті та на півдні до 23 градусів.

"Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень. Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода", – написала Діденко.

Карта погоди. Фото: Наталя Діденко/Facebook
Карта погоди. Фото: Наталя Діденко/Facebook

Погода у Києві

Реклама

У столиці у вівторок, як власне і весь тиждень, буде суха малохмарна сонячна погода. Температура повітря найближчої ночі очікується 3-6 градусів тепла, в околицях до заморозків на грунті, вдень передбачається до 18 градусів.

"Цей тиждень обіцяє розкішну погоду. Якщо ви ще не були у відпустці, пакуйте валізи негайно – найкраще втілення оксамитового сезону якраз", – додає синоптик.

Погода по регіонах. Фото: Укргідрометцентр
Погода по регіонах. Фото: Укргідрометцентр

Також читайте інші новини по темі:

  • Вчені розглядають три сценарії, за якими буде змінюватися погода в світі. При найбільш ймовірне України очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.
  • Київ і передмістя накрила сильна буря. Жителі столиці, Ірпеня, Немішаєве і Гостомеля повідомляли про пилової бурі і сильних грозах, а від потужного вітру трясло дому та гнуло дерева.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Україна: головне
⚡️ День Незалежності України 2021
Більше новин
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Опитування
Щоденник незалежності 🇺🇦
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Курс валют
Курс долара сьогодні
Дізнатися
COVID-19 в Україні
2693 випадки за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Сприятливі та небезпечні дні у серпні
Місячний календар на серпень
Що треба робити
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти