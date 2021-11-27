Байден готовий до переговорів із Путіним та Зеленським, а у Львові продовжили локдаун – головні новини за ніч

Президент США визначився із діями щодо загрози нападу російських військ на Україну, а у Львові продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня.
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У Львові продовжили локдаун
У Львові продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
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