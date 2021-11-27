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СЬОГОДНІ Новини України

Байден готовий до переговорів із Путіним та Зеленським, а у Львові продовжили локдаун – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
27 листопада, 07:10
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Президент США визначився з діями щодо загрози нападу російських військ на Україну, а у Львові продовжили карантин
Байден уже знає, що скаже Зеленському та Путіну, а деякі заклади Львова отримали попередження. Колаж "Сьогодні"
Байден уже знає, що скаже Зеленському та Путіну, а деякі заклади Львова отримали попередження. Колаж "Сьогодні"

Президент США визначився із діями щодо загрози нападу російських військ на Україну, а у Львові продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня.

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

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У Львові продовжили локдаун

У Львові продовжили дію жорстких карантинних обмежень до 13 грудня. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Деякі заклади міста одержали попередження за порушення карантинних обмежень. Колаж "Сьогодні"
Деякі заклади міста одержали попередження за порушення карантинних обмежень. Колаж "Сьогодні"

Генерал Бурба йде до суду із заявою проти Зеленського

Колишній начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України у 2016-2021 роках Василь Бурба заявив про намір звернутися до суду після того, як президент Володимир Зеленський під час прес-марафону звинуватив його у торгівлі секретними даними та в інших можливих злочинах.

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Протистояння Зеленського з Бурбою перейде до судової площини / Колаж "Сьогодні"
Протистояння Зеленського з Бурбою перейде до судової площини / Колаж "Сьогодні"

У Косові невідомі розстріляли шкільний автобус: є загиблі

У Косово та Метохії обстріляли автобус, який перевозив учнів . Вбито водія, кондуктора та двох учнів. Стрілянина відбулася у селі Глоджан недалеко від міста Дечані на заході Косова. Поліція підтвердила факт нападу.

Поліція підтвердила факт нападу. Колаж "Сьогодні"
Поліція підтвердила факт нападу. Колаж "Сьогодні"

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Байден готовий до переговорів з Путіним та Зеленським

Президент США Джо Байден розповів, як він збирається знижувати напруженість на українському кордоні, де, за даними західних ЗМІ, зібралося безліч російських військ.

Байден уже знає, що скаже Зеленському та Путіну / Колаж "Сьогодні"
Байден уже знає, що скаже Зеленському та Путіну / Колаж "Сьогодні"

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