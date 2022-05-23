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Байден написав статтю про Зеленське для Time — головне

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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23 травня, 20:34
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Президент США назвав Зеленського гідним лідером
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент США Джо Байден написав текст про президента України Володимира Зеленського в номер Time про 100 найвпливовіших людей у світі. На його думку, Зеленський став прикладом для всіх народів вільного світу. Текст опубліковано на сайті видання.

"Коли Володимир Путін розпочав свою жорстоку війну проти України, і українці потребували свого лідера, слова Володимира Зеленського луною рознеслися по всьому світу: "Президент тут". В особі президента Зеленського у народу України є лідер, гідний його хоробрості та стійкості, оскільки громадяни по всій країні — торговці та солдати, кравці та водії вантажівок — борються за свої будинки і свою свободу... Щоразу, коли ми говоримо, я чую в голосі президента Зеленського невпинну рішучість людини, яка глибоко вірить у свій обов'язок перед своїм народом і щодня виконує урочисту відповідальність вести свою націю у цю темну та важку годину", — написав він.

Байден вважає, що Зеленський вже залишив слід в історії та підняв місце України у сучасному світі.

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"Нації вільного світу, натхненні прикладом президента Зеленського, більш згуртовані, рішучіші і цілеспрямованіші, ніж будь-коли останнім часом. За підтримки США і наших союзників і партнерів він залишив свій слід в історії і довів світові, що Україна існуватиме довго , А її народ зрештою втілить у життя те демократичне майбутнє, якого він так довго хотів", — написав Байден.

Рейтинг Time

Журнал Time опублікував щорічний список 100 найвпливовіших людей світу. Рейтинг розділений на кілька категорій: "Артисти", "Новатори", "Титани", "Ікони", "Піонери" та "Лідери".

До нього увійшли зокрема президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент США Джо Байден та голова КНР Сі Цзіньпін. Також у списку є головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Статтю про Путіна для видання написав російський опозиціонер Олексій Навальний, який назвав кремлівського диктатора злісним божевільним з армією, ядерною бомбою та членством у Раді безпеки ООН.

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Раніше Зеленський став лідером голосування серед читачів журналу, випередивши Ілона Маска та Бориса Джонсона.

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