"Байрактар" ювелірно покрошив окупантів – відео удару

Повітряні сили Збройних сил України самовіддано та майстерно захищають Україну з неба.
Про це написав на своїй сторінці в Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
Яка ситуація
За словами головнокомандувача, за минулу добу під час авіанальоту окупантів на мирні Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки.
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"Роботу наших винищувачів завершили зенітні ракетні дивізіони С-300, вразивши три літаки окупантів. Повітряні сили 28 лютого збили п'ять винищувачів. За попередніми даними, це Су-30 та Су-35. Біля Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога", – зазначив Залужний.
Також за його словами, українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами й завдали кілька ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі супротивника в Київській та Житомирській областях.
"Вдало відпрацювала і бомбардувальна авіація. Су-24м Повітряних сил завдали щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні з паливно-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська", – написав головнокомандувач.
Робота "Байрактара"
"І традиційно ювелірна робота екіпажів Bayraktar TB2. Цього разу три цілі – танк противника та два зенітні ракетні комплекси "Бук"!" – сказав Залужний.
Нагадаємо, генеральний штаб ЗСУ заявив, що з початку доби 1 березня в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичних десантів та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.
Що відбувалося 28 лютого
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста ракетами. Від їхніх рук загинуло вже 16 дітей.
- Окупанти розбомбили місто на Харківщині – постраждали житлові будинки та лікарня. У Балаклії місцеві жителі практично не виходять з укриттів.
- Генеральний штаб озвучив кількість знищеної техніки та солдатів окупанта після чотирьох днів повномасштабної війни. Кількість знищеної техніки вже перевищує тисячу одиниць, а живої сили – понад п'ять тисяч людей.
- ЗСУ під Києвом рознесли близько 200 одиниць техніки Російської Федерації.