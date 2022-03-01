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"Байрактар" ювелірно покрошив окупантів – відео удару

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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1 березня, 10:10
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Валерій Залужний зазначив, що вдало відпрацювала і бомбардувальна авіація
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Повітряні сили Збройних сил України самовіддано та майстерно захищають Україну з неба.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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Яка ситуація

За словами головнокомандувача, за минулу добу під час авіанальоту окупантів на мирні Васильків та Бровари українські льотчики-винищувачі перехопили та збили два російські літаки.

"Роботу наших винищувачів завершили зенітні ракетні дивізіони С-300, вразивши три літаки окупантів. Повітряні сили 28 лютого збили п'ять винищувачів. За попередніми даними, це Су-30 та Су-35. Біля Києва зенітний ракетний комплекс Бук М-1 збив крилату ракету та вертоліт ворога", – зазначив Залужний.

Фото – facebook.com/CinCAFU.
Фото – facebook.com/CinCAFU.

Також за його словами, українські штурмовики Су-25 працювали ланками та парами й завдали кілька ракетно-бомбових ударів по колонах бронетехніки та живій силі супротивника в Київській та Житомирській областях.

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"Вдало відпрацювала і бомбардувальна авіація. Су-24м Повітряних сил завдали щонайменше чотири нищівні бомбові удари по танкових колонах, колонах механізованої техніки, автоколоні з паливно-мастильними матеріалами на Чернігівщині та поблизу Бердянська", – написав головнокомандувач.

Робота "Байрактара"

"І традиційно ювелірна робота екіпажів Bayraktar TB2. Цього разу три цілі – танк противника та два зенітні ракетні комплекси "Бук"!" – сказав Залужний.

Нагадаємо, генеральний штаб ЗСУ заявив, що з початку доби 1 березня в Україні російські військові провели перегрупування військ і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичних десантів та напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

Що відбувалося 28 лютого

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