Беленюку дали "старшого лейтенанта" і нагородили пістолетом (фото)

Глава Міноборони нагородив спортсмена і народного депутата, який завоював єдину золоту медаль для України на Олімпійських іграх у Токіо

Андрій Таран нагородив пістолетом і званнням Жана Беленюка / колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Андрій Таран нагородив олімпійського чемпіона і народного депутата Жана Беленюка пістолетом і привітав його з отриманням військового звання "старший лейтенант".

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Про це повідомила прес-служба Міноборони України.

"Андрій Таран привітав золотого медаліста Жана Беленюка з отриманням чергового військового звання "старший лейтенант" і нагородив заохочувальною відзнакою Міністерства оборони "Вогнепальна зброя" – пістолетом ПМ", – йдеться у повідомленні.

Андрій Таран нагородив Жана Беленюка / Фото: Минобороны Украины

Нагородження відбулося 17 серпня під час урочистих зборів армійських чемпіонів і призерів у Міністерстві оборони України.

Зазначимо, Жан Беленюк, який виступає в боротьбі греко-римського стилю, став єдиним українським спортсменом, який отримав золоту медаль під час останніх літніх Олімпійських ігор у Токіо, а Україна вперше з 1996 року отримала золоту нагороду в цьому виді спорту.

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Нагадаємо, днями олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк у різкій формі висловився про президента Росії Володимира Путіна, назвавши його вбивцею.

Ми також писали, що невідомі влаштували проти народного депутата від "Слуги народу" і олімпійського чемпіона Жана Беленюка расистську провокацію і намагалися спровокувати на конфлікт.