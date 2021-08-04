Bellingcat розслідує смерть Шишова, а Чаус "перейшов" до НАБУ – головні новини за ніч

Смерть Шишова розслідуватимуть за кордоном, а Чаус тепер у НАБУ / колаж "Сьогодні"

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Мільйонне пограбування дочки чиновника Януковича

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У Києві пограбували квартиру дочки колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Григорія Ілляшова, який втік з України в 2014 році. З квартири в елітному житловому комплексі "Новопечерські Липки" в Печерському районі винесли доларів і євро на майже три мільйони гривень.

Bellingcat розслідує смерть Шишова

Західне видання журналістських розслідувань Bellingcat проведе своє розслідування смерті у Києві лідера громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова. У журналістів уже є дані, що в Києві були присутні співробітники ФСБ, які інтегрувалися в середовище опозиційних білоруських груп в Україні.

Західне видання Bellingcat проведе своє розслідування смерті в Києві Віталія Шишова / Колаж "Сегодня"

НАБУ таки дісталося до Чауса

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Детективи Національного антикорупційного бюро ввечері у вівторок затримали колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого раніше вивезли в невідомому напрямку співробітники СБУ. Затримання було проведене на території лікарні "Феофанія".

НАБУ таки вдалось затримати суддю Чауса / колаж "Сьогодні" В тренді Суд щодо Семенченка і зустріч міністра економіки з ЄБА – анонси СЬОГОДНІ

Дивовижний порятунок бабусі на Тернопільщині

У Тернопільській області врятували 81-річну жінку, яка випала з балкона 5-го поверху і повисла на мотузках для сушіння білизни. ДСНС виклало відповідне відео.

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