Bellingcat розслідує смерть Шишова, а Чаус "перейшов" до НАБУ – головні новини за ніч

Смерть Шишова розслідуватимуть за кордоном, а Чаус тепер у НАБУ / колаж "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
Мільйонне пограбування дочки чиновника Януковича
У Києві пограбували квартиру дочки колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Григорія Ілляшова, який втік з України в 2014 році. З квартири в елітному житловому комплексі "Новопечерські Липки" в Печерському районі винесли доларів і євро на майже три мільйони гривень.
Bellingcat розслідує смерть Шишова
Західне видання журналістських розслідувань Bellingcat проведе своє розслідування смерті у Києві лідера громадської організації "Білоруський дім в Україні" Віталія Шишова. У журналістів уже є дані, що в Києві були присутні співробітники ФСБ, які інтегрувалися в середовище опозиційних білоруських груп в Україні.
Західне видання Bellingcat проведе своє розслідування смерті в Києві Віталія Шишова / Колаж "Сегодня"
НАБУ таки дісталося до Чауса
Детективи Національного антикорупційного бюро ввечері у вівторок затримали колишнього суддю Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса, якого раніше вивезли в невідомому напрямку співробітники СБУ. Затримання було проведене на території лікарні "Феофанія".
НАБУ таки вдалось затримати суддю Чауса / колаж "Сьогодні"
Дивовижний порятунок бабусі на Тернопільщині
У Тернопільській області врятували 81-річну жінку, яка випала з балкона 5-го поверху і повисла на мотузках для сушіння білизни. ДСНС виклало відповідне відео.
Інші новини України та світу дивіться в останньому випуску новин "Сьогодні":