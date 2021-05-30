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Беріть парасольку! Україна в неділю накриє зливами

30 травня, 06:00

Світлана Москаленко Світлана Москаленко

Дощі не покинуть Україну, а в багатьох областях стане дещо прохолодніше

Потужні зливи і грози накриють Україну в останні дні весни. Найбільше буде заливати Вінницьку та Житомирську області.

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У неділю, 30 травня, мінлива хмарність і місцями сонце очікуються тільки на півдні – в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також Криму. Решту областей чекають опади.

При цьому найтепліше буде на сході – до 25 градусів тепла, а на заході температура не підніматиметься вище 18-19 градусів.

У Києві 30 травня дощі, температура вдень 15-17 градусів, вночі – 11-13 градусів.

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Беріть парасольку! Україна в неділю накриє зливами

Раніше ми дізналися, яка погода чекає українців у червні. Літо дещо затримується, перша декада місяця буде дощовою і неспекотною.

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А ось як після вчорашніх рясних дощів оговтується Сміла Черкаської області. Дороги перетворилися на річки буквально за кілька хвилин. Бурхливі потоки утворювали круговорот і майже змили автомобіль на своєму шляху. Залило і приватні подвір'я та городи. Детальніше в сюжеті:

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