Безпліддя, чипи та стерилізація: головні міфи про вакцину проти COVID-19

Безпліддя, ураження нервової системи, перешкоди в роботі мозку – все це міфи про вакцини проти коронавірусної хвороби. Що думають люди з різних куточків планети про щеплення – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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COVID-укол стоматолог Валерія отримала однією з перших. В американському штаті Нью-Джерсі, де вона живе, вакцинували лікарів ще в середині січня. Але не всіх – дехто відмовився.

"Було кілька колег, три наших асистенти, вони не довіряють нічому і кажуть, що ця вакцина була розроблена дуже швидко. Тому вони не знають, чи безпечна вона", – розповіла медик.

Але є й інші, часом фантастичні аргументи "проти".

"Всі бояться, що вона містить якісь ефемерні чипи, які потім будуть підключати головний мозок людини до єдиної системи обліку. І деякі комп'ютерні програми будуть зчитувати думки", – зазначила лікарка-інфекціоністка Євгенія Манжуліна.

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Студентка Юлія, яка нині живе в Арабських Еміратах, вже зробила укол китайською вакциною, хоча знайомі й лякали страшними наслідками.

"Я чула дуже багато про те, що вакцина може тебе стерилізувати. Це все поширюється в соцмережах противниками, людьми, які не хочуть, щоб ми виходили з пандемії", – вважає дівчина.

Новий скандал навколо вакцинації нещодавно вибухнув в Іспанії. Там заявили: після щеплення у людей виявили ковід. Ізраїльський анестезіолог Борис Бриль вакцинувався саме тим препаратом і впевнений в його ефективності.

"Захворіли 78 пенсіонерів в іспанському будинку для літніх людей. 13 грудня нібито зробили щеплення, а зараз захворіли. Це хайп, спеціально не розповідають правду. Pfizer – це два щеплення, різниця в три тижні. А імунітет виробляється переважно після другого щеплення", – підкреслив фахівець.

В Україні вакцину чекають в середині лютого, і лікарі поспішають спростувати чергові страшилки.

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"Жодна вакцина не впливає на репродуктивну функцію людини. Якщо і є якісь реакції, то здебільшого це алергічні прояви на певний білок, на певний компонент, який містить вакцина – будь-яка вакцина взагалі", – розповіла Манжуліна.

Єдині, кому щеплення робити не варто, – вагітні жінки та діти до шістнадцяти років. Алергікам – вакцинація тільки з дозволу лікарів.

Відео: Сьогодні

Як повідомляли раніше, в Україні запустять сайт, на якому можна буде записатися на вакцинацію проти COVID-19, також можна буде записатися на щеплення в телефонному режимі і в сімейного лікаря.

Головний санлікар Віктор Ляшко розповів, як українців будуть переконувати робити щепленнявід коронавірусної хвороби.

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