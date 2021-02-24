Заворушення на Банковій: кількість затриманих зросла до 24

Кількість затриманих учасників акції протесту проти вироку активісту Сергію Стерненку в Києві зросла до 24 осіб. Раніше повідомлялося про 17 затриманих.
Про це 23 лютого повідомили у відділі комунікації столичного управління Нацполіціі.
"24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них отримали пояснення і відпустили", – йдеться в заяві.
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За підрахунками правоохоронців, в демонстрації під стінами Офісу президента на вулиці Банковій в Києві брали участь понад 2000 осіб. За даними Червоного Хреста в результаті зіткнень із силовиками понад 10 учасників з них постраждали.
Також в Нацполіціі поклали на протестувальників відповідальність за заворушення, оскільки вони не реагували на "зауваження поліцейських не здійснювати правопорушень", а також використовували газові балончики та фаєри.
Нагадаємо, що сьогодні протестували не лише в Києві, а й в інших містах України. Акції почалися після того, як Сергія Стерненка визнали винним і за сукупністю кримінальних злочинів засуджено до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна. У прокуратурі пояснили, за що саме судили відомого активіста.
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