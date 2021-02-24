Русский
$ 27,9
33,88
  1. Новини України

Заворушення на Банковій: кількість затриманих зросла до 24

24 лютого, 00:05

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Поліція нарахувала понад 2000 учасників протесту під Офісом президента

Кількість затриманих учасників акції протесту проти вироку активісту Сергію Стерненку в Києві зросла до 24 осіб. Раніше повідомлялося про 17 затриманих.

Реклама

Про це 23 лютого повідомили у відділі комунікації столичного управління Нацполіціі.

"24 активних учасників акції доставляли до управлінь поліції. У них отримали пояснення і відпустили", – йдеться в заяві.

Читайте також: Вирок Сергієві Стерненку: оголошено безстрокову акцію на Банковій

В тренді
Літати до Європи українськими авіалініями незаконно?

За підрахунками правоохоронців, в демонстрації під стінами Офісу президента на вулиці Банковій в Києві брали участь понад 2000 осіб. За даними Червоного Хреста в результаті зіткнень із силовиками понад 10 учасників з них постраждали.

Реклама

Також в Нацполіціі поклали на протестувальників відповідальність за заворушення, оскільки вони не реагували на "зауваження поліцейських не здійснювати правопорушень", а також використовували газові балончики та фаєри.

Нагадаємо, що сьогодні протестували не лише в Києві, а й в інших містах України. Акції почалися після того, як Сергія Стерненка визнали винним і за сукупністю кримінальних злочинів засуджено до 7 років 3 місяців позбавлення волі з частковою конфіскацією майна. У прокуратурі пояснили, за що саме судили відомого активіста.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

акція протесту Банкова заворушення демонстрація стерненко Офіс президента

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)
Фальшиві 200 і 500 гривень: де можуть підсунути і як виявити підробку (відео)Економіка
Затриманому в
Затриманому в "Борисполі" Яценку оголосили підозру: опубліковані фотоЕкономіка
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)
Уруський засвітився разом з Кадировим: Шмигаль вимагає пояснень (фото і відео)Влада
Ринок пального: як санкції проти Медведчука вплинуть на ціни на заправках
Ринок пального: як санкції проти Медведчука вплинуть на ціни на заправкахЕкономіка
Санкції в дії: чи закриються магазини
Санкції в дії: чи закриються магазини "Спортмастер", O'Stin та іншіЕкономіка
В Україні дорожчає валюта: офіційний курс долара та євро
В Україні дорожчає валюта: офіційний курс долара та євроФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти