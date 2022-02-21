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Безсоння та тривога: які ще можуть бути ускладнення після COVID-19

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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21 лютого, 15:17
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Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть при безсимптомному перебігу коронавірусу
Безсоння може стати проявом неврологічного ускладнення після COVID-19
Безсоння може стати проявом неврологічного ускладнення після COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

Коронавірус може мати різні прояви та наслідки для здоров'я. Серед них – неврологічні та психічні ускладнення.

Про це пише пресслужба МОЗ.

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У тих, хто перехворів на COVID-19, може бути:

  • втома або біль у м'язах;
  • головний біль;
  • головний біль разом із запамороченням;
  • проблеми зі сном;
  • тривога та депресія;
  • проблеми під час ходьби;
  • зміна нюху чи смаку;
  • сплутаність свідомості;
  • нервове збудження.

Люди з діагностованими психічними та неврологічними розладами і вживають психоактивні речовини більш вразливі до COVID-19 і можуть мати більший ризик важкого перебігу і смерті в результаті COVID-19.

Неврологічні та психічні наслідки після COVID-19 можуть виникати навіть при безсимптомному перебігу коронавірусу.

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Як COVID-19 може вплинути на психіку

В Україні досі висока захворюваність на коронавірус. Крім того, вчені виявили нові наслідки для психіки після хвороби.

Вчені взяли дані 153 848 дорослих, які отримали позитивний ПЛР-тест. Потім вони порівняли їх із контрольною групою, яка не хворіла на COVID-19.

Крім цього, вчені порівняли COVID-пацієнтів з хворими на грип для того, щоб дізнатися, чи ризик розвитку психічних захворювань властивий тільки коронавірусу.

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Люди, які перехворіли на коронавірус, на 35% частіше страждали на тривожні розлади і майже на 40% частіше зазнавали депресії, ніж інші респонденти. У таких пацієнтів на 41% частіше спостерігалися проблеми зі сном і на 80% частіше нейрокогнітивний спад, що виявляється у забудькуватості, сплутаності свідомості, відсутності зосередженості та інших порушеннях.

Одна з гіпотез свідчить, що вірус може проникати в головний мозок та руйнувати клітинні та нейронні зв'язки, тим самим викликаючи психічні розлади.

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