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Безстрашно атакують. Як прикордонники тренують службових собак – відео

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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15 січня, 14:10
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Протягом 2021 року тварини допомогли прикордонникам затримати майже 250 порушників
Існує п'ять найпопулярніших порід службових собак / Колаж "Сьогодні"
Існує п'ять найпопулярніших порід службових собак / Колаж "Сьогодні"

У Державній прикордонній службі України показали тренування службових собак. Тварини виконують чимало обов'язків, а також вони не бояться пострілів та вибухів.

Про це повідомляє МВС.

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Що вміють службові собаки

Службові собаки виконують чимало обов'язків. Вони допомагають виявляти:

  • зброю,
  • боєприпаси,
  • контрабандний тютюн.

Ці тварини не бояться пострілів та вибухів. Також собаки безстрашно атакують та затримують порушників.

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Які собаки можуть бути службовими

У п'ятірку самих популярних порід службових собак прикордонників входять:

  • німецька вівчарка,
  • бельгійська вівчарка (малінуа),
  • англійський кокер-спанієль,
  • лабрадор-ретрівер,
  • фокстер'єр.

Собаки проти порушників

З використанням службових собак упродовж 2021 року прикордонники затримали майже 250 порушників, виявили понад 180 одиниць різної зброї, понад 5,5 тисяч патронів та 25 кілограмів вибухових речовин.

Також тварини допомогли виявити майже 35 кг наркотиків.

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