Без кафе, ринків і ТЦ: що буде заборонене під час зимового локдауну

Зони харчування на АЗС будуть закриті

В Україні оголосили зимовий локдаун з 8 до 24 січня. "Сьогодні" розповідають, що буде недоступним у цей період.

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Так, під час жорсткого карантину введуть такі обмеження:

заклади громадського харчування будуть працювати тільки навиніс або з доставкою;

нічні клуби будуть закриті;

в ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;

закриють спортзали, басейни і фітнес-центри;

масові заходи скасують або перенесуть на іншу дату;

всі ринки також закриють;

забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків). Після закінчення канікул діти і студенти будуть навчатися дистанційно;

зони харчування на заправках будуть недоступні.

Нагадаємо, раніше ми писали, які обмеження будуть діяти в столиці.

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Крім того, Кабмін дозволив продавати побутову хімію і пресу в локдаун.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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