Без кафе, ринків і ТЦ: що буде заборонене під час зимового локдауну

В Україні оголосили зимовий локдаун з 8 до 24 січня. "Сьогодні" розповідають, що буде недоступним у цей період.
Так, під час жорсткого карантину введуть такі обмеження:
- заклади громадського харчування будуть працювати тільки навиніс або з доставкою;
- нічні клуби будуть закриті;
- в ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;
- закриють спортзали, басейни і фітнес-центри;
- масові заходи скасують або перенесуть на іншу дату;
- всі ринки також закриють;
- забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків). Після закінчення канікул діти і студенти будуть навчатися дистанційно;
- зони харчування на заправках будуть недоступні.
Нагадаємо, раніше ми писали, які обмеження будуть діяти в столиці.
Крім того, Кабмін дозволив продавати побутову хімію і пресу в локдаун.
Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун
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