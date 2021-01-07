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Без кафе, ринків і ТЦ: що буде заборонене під час зимового локдауну

7 січня, 15:12

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Зони харчування на АЗС будуть закриті

В Україні оголосили зимовий локдаун з 8 до 24 січня. "Сьогодні" розповідають, що буде недоступним у цей період.

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Так, під час жорсткого карантину введуть такі обмеження:

  • заклади громадського харчування будуть працювати тільки навиніс або з доставкою;
  • нічні клуби будуть закриті;
  • в ТЦ можна купувати лише товари першої необхідності (їжу, ліки), а також пресу і побутову хімію;
  • закриють спортзали, басейни і фітнес-центри;
  • масові заходи скасують або перенесуть на іншу дату;
  • всі ринки також закриють;
  • забороняється відвідування навчальних закладів (крім дитсадків). Після закінчення канікул діти і студенти будуть навчатися дистанційно;
  • зони харчування на заправках будуть недоступні.

Нагадаємо, раніше ми писали, які обмеження будуть діяти в столиці.

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Крім того, Кабмін дозволив продавати побутову хімію і пресу в локдаун.

Всі подробиці в спецтемі Січневий локдаун

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карантин Украина коронавірус локдаун
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