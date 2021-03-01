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Без літнього та зимового часу? Рада може скасувати переведення годинників

1 березня, 16:26

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Депутати вказують дві основні причини, чому потрібно скасувати перехід на літній і зимовий час

Віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук закликав депутатів проголосувати за законопроєкт № 4201 про скасування переходу на літній або зимовий час. Про це він сказав на погоджувальній раді фракцій.

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Документ передбачає встановлення і закріплення на території України єдиного київського часу.

"27-28 березня 2021 року заплановано чергове переведення годинників на літній час. Я звертаюся, проголосуймо законопроєкт № 4201 і позбавимо Україну цього щорічного переходу, користь від якого не доведена, а шкода – очевидна", – сказав Стефанчук.

Читайте також: Коли переводять годинники на літній час в Україні у 2021 році

Якщо закон буде прийнято, то перехід на зимовий час з 24 на 25 жовтня буде останнім.

Навіщо потрібно відмовлятися від переведення годинників

Причина № 1. Як відомо, на тимчасово окупованих територіях встановлено час держави-агресора – Росії. Тому встановлення і закріплення на всій території України єдиного київського часу допоможе зміцнити безпеку позиції України і сприятиме деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Причина № 2. На думку більшості вчених і лікарів, переведення стрілок годинника на одну годину вперед і назад викликає значне погіршення стану здоров'я громадян в період адаптації до літнього і зимового часу. Такий "сезонний часовий стрибок" призводить до зміни біологічних ритмів організму, що негативно відбивається на загальному стані людини – як фізіологічному, так і психологічному.

Зазначимо, що перехід на літній час у нас відбувається традиційно в останню неділю березня – стрілки перекручують на годину вперед. На зимовий час ми переходимо в останню неділю жовтня – переводимо стрілки на годину назад. Тим часом в ЄС скасували переведення годинниківще в 2019 році.

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Верховна Рада літній час переведення годинників Руслан Стефанчук

Джерело: Сьогодні

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