Без плану на відступ: як у Миколаєві готуються "зустрічати" окупантів

Очікування гірше за саму бійку, зазначив голова Миколаївської області

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім повідомив, що у Миколаєві чекають на "гостей з боку Херсона".

"В окупантів така система подачі сигналу: біла ракета – приготуватися до виходу, дві білі ракети – старт, жовта – перешкода, червона – стоп, розворот, додому. Пів години тому перша була біла, нещодавно була друга – дві білих. Вони до нас виїхали. Ми тут! Без плану на відступ", – написав Кім у своєму Telegram-каналі.

Кім додав, що "очікування гірше за саму бійку".

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"Є два варіанти. Або вони дуже хитрі – вони висунулися, зупинилися і лягли спати, а ми на них чекаємо. Другий варіант – вони розвернулися в інший бік, що гірше. Ми зараз мінятимемо патрулі. І готуватимемо певні заходи, щоб будити їх, якщо вони раптом сплять у цей час. Адже так нечесно, коли ми на них чекаємо, а вони там сплять", – зазначив він.

Наступні 24 години можуть стати вирішальними для України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступні 24 години є вирішальним періодом у війні з Росією.

Про це він заявив у телефонній бесіді з британським прем'єр-міністром Борисом Джонсоном.

Джонсон своєю чергою сказав, що зробить все можливе, щоб допомогти забезпечити оборонну допомогу з боку Великої Британії та союзників України. Лідери домовилися підтримувати тісні контакти і прем'єр-міністр знову підтвердив підтримку Великою Британією суверенітету України.