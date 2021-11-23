Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚽ Динамо - Баварія: онлайн 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"?
СЬОГОДНІ Новини України

Без попередження. Вся команда сайту "Букви" залишає проєкт

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
23 листопада, 09:45
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співробітники видання нарікають на те, що їм без попередження зменшували зарплати, а деяких співробітників звільняли
Команда сайту "Букви" пішла через конфлікти з керівництвом.
Команда сайту "Букви" пішла через конфлікти з керівництвом. / Фото: Колаж: Сьогодні

Команда сайту "Букви" оголосила, що пішла з проєкту. Причиною стали конфлікти з керівництвом видання.

Про це повідомили у Facebook "Букв", однак пост потім видалили.

Реклама

"Команда Букв сьогодні йде з проєкту. Причиною стала токсична атмосфера в редакції – системний булінг, постійні образи, необгрунтовані звинувачення і не тільки", – йшлося в дописі.

Також співробітники сайту заявили, що протягом останніх тижнів "керівництво докоряло за те, що падає капіталізація бренду" і у декого вимагали за це компенсацію.

Редактори поскаржилися на заниження зарплат та звільнення без попередження. Таким чином вони вирішили в один день залишити роботу на сайті.

Реклама

Реклама

Фото: скріншоти

Газету Kyiv Post закрили

На початку листопада журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що звільнення журналістів Kyiv Post та призупинення роботи газети пов'язане з діями Офісу президента Володимира Зеленського. За його словами, ймовірно, влада натиснула на власника видання з метою змінити інформаційну політику ЗМІ.

"Kyiv Post закрили через тиск президента Зеленського. Представників його влади. Англомовна газета сприймалася дуже чутливо, адже багато західних посольств та представників провідних та вільних країн дізнавалися новини про Україну саме від Kyiv Post", – пояснив мотиви Офісу президента Михайло Ткач.

Раніше ми писали:

  • П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що передав акції телеканалів "Прямий" та "5 канал" журналістському колективу.
  • Телеведуча Мирослава Барчук заявила, що Банкова нібито "наїхала" на ток-шоу "Зворотній відлік" ("Зворотний відлік") на телеканалі "UA:Перший" зі звинуваченнями у недотриманні журналістських стандартів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 листопада 1991. До чинних грошових норм витрат на харчування чорнобильців додаватиметься від 1 карбованця 12 копійок до 2 карбованців 76 копійок залежно від віку…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

111 966

захворіло за тиждень в Україні

-20%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.66

Російський рубль (₽)

0.3564

Євро (€)

30.06

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти