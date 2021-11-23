Без попередження. Вся команда сайту "Букви" залишає проєкт

Команда сайту "Букви" оголосила, що пішла з проєкту. Причиною стали конфлікти з керівництвом видання.
Про це повідомили у Facebook "Букв", однак пост потім видалили.
"Команда Букв сьогодні йде з проєкту. Причиною стала токсична атмосфера в редакції – системний булінг, постійні образи, необгрунтовані звинувачення і не тільки", – йшлося в дописі.
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Також співробітники сайту заявили, що протягом останніх тижнів "керівництво докоряло за те, що падає капіталізація бренду" і у декого вимагали за це компенсацію.
Редактори поскаржилися на заниження зарплат та звільнення без попередження. Таким чином вони вирішили в один день залишити роботу на сайті.
Фото: скріншоти
Газету Kyiv Post закрили
На початку листопада журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що звільнення журналістів Kyiv Post та призупинення роботи газети пов'язане з діями Офісу президента Володимира Зеленського. За його словами, ймовірно, влада натиснула на власника видання з метою змінити інформаційну політику ЗМІ.
"Kyiv Post закрили через тиск президента Зеленського. Представників його влади. Англомовна газета сприймалася дуже чутливо, адже багато західних посольств та представників провідних та вільних країн дізнавалися новини про Україну саме від Kyiv Post", – пояснив мотиви Офісу президента Михайло Ткач.
Раніше ми писали:
- П'ятий президент Петро Порошенко заявив, що передав акції телеканалів "Прямий" та "5 канал" журналістському колективу.
- Телеведуча Мирослава Барчук заявила, що Банкова нібито "наїхала" на ток-шоу "Зворотній відлік" ("Зворотний відлік") на телеканалі "UA:Перший" зі звинуваченнями у недотриманні журналістських стандартів.