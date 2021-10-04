Без сертифікату ніяк: у Львові невакциновані студенти можуть лишитися без житла

Для того, щоб залишитися в гуртожитку, студент має відповідати одній із трьох умов

У Львові невакциновані студенти можуть залишитися на вулиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Львові студентів, які не вакцинувалися від коронавірусу, можуть виселити з гуртожитків. Рішення очікується найближчим часом.

Про це повідомляється в Telegram-каналі Львівського національного університету імені Івана Франка.

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Так, якщо хворих серед студентів ставатиме більше, гуртожиток можуть закрити на карантин. Це може статися після рішення Львівської комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Умови проживання в гуртожитку

На час дії карантину в приміщення гуртожитку допустять лише:

вакцинованих студентів, які матимуть відповідний документ про вакцинацію однією дозою (жовтий сертифікат) або двома дозами (зелений сертифікат);

студенти, які перехворіли на COVID-19, але не пізніше 6 місяців тому;

студенти, які матимуть довідку від сімейного лікаря щодо протипоказів до вакцинації.

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Ректор спростовує

У коментарі місцевому виданню Galnet ректор університету Володимир Мельник заперечив такі розпорядження.

"Це нісенітниця. Подібного рішення ніхто не розглядав. Студентські лідери звернулися з такою заявою до інших студентів. У такий спосіб відбувається агітація тих студентів, котрі не є прихильниками вакцинації. Ніхто студентів вакцинуватися не примушує", – запевнив ректор.

Він також пообіцяв, що невакцинованих студентів не будуть виселяти з гуртожитків.

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Вакцинація в Україні

За добу 3 жовтня 2021 від коронавірусу вакцинувалися 33 924 особи. Одну дозу отримали 17 373 особи, повністю імунізовані – 16 551 людина.

Загалом в Україні повністю імунізовані і отримали дві дози – 5 771 866 людей (з них двоє отримали одну дозу за кордоном). Всього проведено 12 962 507 щеплень.

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