Без вакцини нікуди. В Тернополі заборонили заходити у міськраду

В міськраду Тернополя вирішили не пускати без вакцинації від коронавірусу. Рішення сьогодні прийняв міський штаб для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомляє прес-служба міськради Тернополя.
Обмеження введуть з 18 жовтня. Потрапити у міськраду можна буде за наявності одного з документів:
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- сертифікату про вакцинацію від COVID-19,
- результату ПЛР чи експрес-тесту,
- документу про перенесену хворобу.
Які ще обмеження ввели?
Крім того, комісія вирішила ввести ряд правил для того, щоб уберегти місцевих від поширення коронавірусу:
- забезпечити можливість подавати документи, заяви, звернення до міськради поштовими чи електронними засобами;
- рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання, розташованих на території міста (особливо ті, що працюють в сфері послуг, банківські, фінансові установи, ринки, заклади ресторанного бізнесу, громадського харчування тощо) вакцинувати працівників.
- посилити роботу в частині контролю за дотриманням протиепідемічних заходів, особливо за діяльністю торгових, торгово-розважальних центрів, ресторанів, кафе та громадського транспорту.
Карантин в Україні
Зараз всі області в "жовтій" зоні карантину, окрім Харківської – вона в "помаранчевій". На території країни діють такі обмеження:
- заборонені масові заходи за участю більше 1 людини на площі 4 кв. метра або наповненістю залів понад дві третини місць в кожному окремому залі;
- не більше 4 чоловік за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метра;
- кінотеатри та інші заклади культури працюють із заповненою в залах менше двох третин місць або 50% місць в кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюють тільки в разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.
Раніше ми писали:
- У соціальних мережах ширяться чутки, що Київ близький до потрапляння в "помаранчеву зону" карантину. "Сьогодні" перевірили, чи це так.
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